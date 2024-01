Svaz: Ceny energií a povolenek snižují konkurenceschopnost stavebních firem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jeanette Dietl / Shutterstock Ilustrační foto

Vysoké ceny energií a emisních povolenek zvyšují náklady na stavební hmoty, a snižuje se tak konkurenceschopnost českých stavebních firem na evropském i světovém trhu. Zároveň s tím se snižuje také dostupnost bydlení v Česku, uvedl Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Podle něj v důsledku enormního růstu nákladů v loňském roce poklesla produkce stavebních hmot podle jednotlivých druhů výrobků o 20 až 50 procent. V první polovině letošního roku by tedy nemělo nastat ani zásadní zlepšení dostupnosti bydlení. Vláda by proto podle svazu měla proti zvyšování nákladů zakročit.

"Je třeba, aby vláda zintenzivnila kroky na záchranu a podporu českého průmyslu. Vidíme příklady, že v okolních státech je situace v oblasti cen energií daleko lepší. Některé státy, například Polsko, přímo intervenují na snížení úrokových sazeb u hypoték. Určitě je nemůžeme podezřívat, že neznají makroekonomické souvislosti sektoru stavebnictví a tvorby zdrojů státního rozpočtu,“ řekl Roman Blažíček, viceprezident SPS a jednatel výrobce keramických obkladů Lasselsberger.

Prezident SPS Jiří Nouza uvedl, že dosavadní data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ukazují za rok 2023 ve srovnání s předešlým rokem pokles výkonnosti českého stavebnictví o více než dvě procenta. Podle ČSÚ se stavební výroba loni v listopadu snížila o 6,5 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce v ČR nižší o 3,8 procenta.

Ceny energií v porovnání s rokem 2021 vzrostly podle svazu o přibližně 200 procent a někteří zaměstnavatelé ve výrobě stavebních hmot již proto byli nuceni snížit stavy o více než deset procent. Velké ohrožení se netýká jen výrobců skla, pálených cihel a keramiky, ale také producentů cementu či izolačních materiálů, uvedl svaz. Důvodem podle něj je, že export mimo Evropskou unii je velmi složitý a české výrobky přestaly být na mimoevropském trhu konkurenceschopné.

Cena emisních povolenek v EU se podle indexu nákupních manažerů (PMI) S&P Global v loňském listopadu sedmnáctým měsícem v řadě snižovala. V loňském prosinci ztrácela zhruba pět procent pod 72 eur (1755 Kč) za tunu. Byla se tak nejníže za více než rok, ukazují statistiky. Na pokles ceny má podle analytiků vliv slabá poptávka kvůli problémům v průmyslu a také pokles cen zemního plynu. Minulý rok na jaře se cena povolenek dostala na rekordních zhruba 105 eur za tunu.

Před deseti lety se cena emisních povolenek v EU pohybovala od pěti do sedmi eur za tunu, výrazněji zvyšovat se začala v roce 2017. Tehdy se zhruba z pěti eur dostala do poloviny roku 2019 asi na 25 eur, než na začátku pandemie covidu-19 na jaře roku 2020 klesla pod 15 eur za tunu. V létě téhož roku byla nad 27 eury a do konce roku 2021 se v rychlém sledu vyšplhala nad 70 eur za tunu. V loňském roce cena kolísala zhruba od 65 do 98 eur za tunu.

