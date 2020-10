Svaz průmyslu nesouhlasí s navýšením klimatického cíle EU

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | imantsu / Shutterstock V případě, že by takovýto cíl byl na úrovni Evropské unie politicky schválen, musí podle svazu Česko toto rozhodnutí podmínit tím, že jednotlivé členské státy budou moci samy určit jak vlastní energetický mix, tak zejména individuální příspěvek k plnění cíle, který bude respektovat jejich možnosti.

Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) nesouhlasí s navýšením evropského klimatického cíle do roku 2030 bez znalosti dopadů, které by přinesl. V dnešní tiskové zprávě to uvedla mluvčí svazu Lenka Dudková. Návrh počítá se snížením emisí skleníkových plynů proti roku 1990 o nejméně 55 procent místo dosud navrhovaných 40 procent. Zpřísnění cílů ve čtvrtek podpořil summit EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že s návrhem nemá problém, pokud to bude průměr pro celou EU. Plán přísnějšího omezení emisí vítají ekologové.

"Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojen, že se Česká republika přihlásila k navýšení klimatického cíle na 55 procent, aniž by znala jeho dopady na Českou republiku. Dosavadní vyjádření vlády ČR byla k navýšení cíle odmítavá. Rámcová pozice ČR sama objektivně upozorňuje na mnohá rizika navýšení nejen na 55 procent, ale i na 50 procent," uvedla Dudková.

V případě, že by takovýto cíl byl na úrovni Evropské unie politicky schválen, musí podle svazu Česko toto rozhodnutí podmínit tím, že jednotlivé členské státy budou moci samy určit jak vlastní energetický mix, tak zejména individuální příspěvek k plnění cíle, který bude respektovat jejich možnosti.

"Od tohoto požadavku česká vláda nesmí před finálním rozhodnutím v žádném případě ustoupit," podotkla Dudková. "Náklady na splnění stávajících klimaticko-energetických cílů ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti odhadlo na nižší jednotky bilionů korun. Plnění vyšších cílů bude pro Českou republiku znamenat investice dalších stovek miliard až jednotek bilionů korun," dodala.

Evropští lídři ve čtvrtek dospěli ke shodě, že k zajištění takzvané klimatické neutrality do poloviny století musí EU 'zvýšit své ambice pro následující dekádu'. Při stanovování závazků jednotlivých zemí se má přihlížet k jejich specifickým podmínkám. Podrobnosti unijního závazku k roku 2030 by nyní měli připravit ministři životního prostření a na prosincovém summitu se k němu vrátí šéfové států a vlád. Debata o konkrétních číslech pro jednotlivé země bude podle diplomatů na pořadu dne nejdříve v polovině příštího roku.

Tuzemské ekologické a klimatické organizace Klimatická koalice, Greenpeace a Hnutí Duha v tiskové zprávě uvedly, že ambicióznější plány na redukci emisí do roku 2030 mají být Organizaci spojených národů na základě Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015 předloženy všemi zeměmi, které dohodu ratifikovaly.

"Dobrou zprávou je, že se Česko konečně vymanilo z pozice absolutního klimatického 'mimoně' a zapojilo se do seriózní debaty o budoucnosti evropské klimatické politiky. Aby byla tato politika v souladu s našimi závazky z Paříže, musí lídři v EU v prosinci odmítnout snahu komise započítávat do klimatických cílů i takzvané propady, tedy ukládání uhlíku například v lesích a podpořit ideálně 60procentní snížení emisí do roku 2030," uvedl dnes Jan Freidinger z Greenpeace.

