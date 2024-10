Svaz vybral téměř 800 000 korun na podporu chovatelů zasažených povodněmi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oleksandr Beresko / Shutterstock Kráva na pastvě

Český svaz chovatelů masného skotu do začátku tohoto týdne vybral už téměř 800 000 korun na podporu chovatelů zasažených povodněmi. ČTK to řekl ředitel svazu Kamil Malát. Peníze plánuje svaz rozdělit mezi tři až pět chovatelů, kteří mají po záplavách největší škody. Jedná se zejména o chovatele na Jesenicku s poničenými halami nebo zaplavenými stájemi a krmivy."Ničivé povodně se bohužel bezprostředně týkají desítek našich kolegů, chovatelů masného skotu, a proto se výbor svazu rozhodl na nic nečekat a zřídil finanční sbírku, jejíž výtěžek bude využít na zmírnění škod v nejvíce zasažených oblastech," uvedl Malát. O chovatelích, kteří peníze obdrží, rozhodne výbor 22. října.

Jedním z možných příjemců pomoci je podle Maláta chovatel na Jesenicku, který vyčíslil škody po záplavách na šest milionů korun. "Má poničenou halu, urvané asfalty v areálu, měl zaplavenou halu, kde měl stroje a ustájená krmiva," upřesnil Malát. Obdobné škody podle něj hlásí i další chovatelé, nicméně se nestalo, že by voda někde zaplavila stáj a zvířata uhynula.

Finanční dary lze posílat na účet svazu s číslem 123459399/0800 pod variabilním symbolem 111111. Svaz uvítá i materiální pomoc, například krmivo.

Malát doplnil, že zasažení chovatelé by uvítali i další pomoc, oficiálně o ni ale ministerstvo zemědělství (MZe) žádat nebudou. "Chovatelé, u kterých půjdou škody do milionů, tak když jim dáme půl milionu ze sbírky, pořád je zde velký prostor, kde by pomoc uvítali," doplnil Malát.

Ministerstvo například zakázalo kontroly u zemědělců a farmářů na Jesenicku a v sousedních oblastech Moravskoslezského kraje, současně po nich úřad nebude vyžadovat plnění některých podmínek. Týká se to například dodržení termínu povinné seče travních porostů.

MZe také spustilo aplikaci, přes kterou mohou zemědělci nahlašovat škody, které jim nedávná povodeň způsobila. Na základě údajů z aplikace rozhodne ministerstvo o případné podobě a výši kompenzace za škody v zemědělském sektoru.

