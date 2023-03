Svaz: Zákaz izolačního plynu s fluoridem ohrozí spolehlivost elektrické sítě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zákaz využívání izolačního plynu s fluoridem sírovým (SF6), který navrhuje Evropská komise, by mohl ohrozit spolehlivost elektrické sítě. Dalším rizikem je také zvýšení nákladů, což by v cenách energií pocítili i koncoví odběratelé. Upozornil na to Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), podle něhož je na změny potřeba více času.

Fluorid sírový (SF6) se používá jako izolační plyn v elektrárnách a rozvodnách po celém světě desítky let. Evropská komise ho chce zakázat kvůli jeho nepříznivému podílu na vypouštění emisí do atmosféry.

"Pokud by byl návrh přijat v navrhované podobě a nebyl by dostatek času na technickou proveditelnost změn, mohlo by dojít ke snížení spolehlivosti elektrické sítě a zvýšení rizika nedostatečné nabídky jiných technologií na trhu a nákladů. To by mělo negativní dopady i na konečného zákazníka," uvedl svaz.

Podle evropské unie Eurelectric, která zastupuje největší evropské energetické společnosti i asociace, je sice nutné podpořit zavádění moderních technologií v nových projektech, ale zároveň by bylo vhodné umožnit provoz stávajících zařízení až do konce jejich životnosti. Současné technologie obsahující fluorid sírový se podle svazu běžně používají jako izolační plyn a jako zhášecí medium jsou součástí elektrických rozvoden a dalších elektrických zařízení, které využívají především distribuční a přenosové sítě.

„Zavázali jsme se používat zařízení bez fluoridu sírového pro nové instalace a nahradit zařízení ve stávajících instalacích řešeními bez fluoridu sírového, jakmile dosáhnou konce své provozní životnosti,“ apelují firmy a asociace na návrh Evropské komise. Společně vyzvali také k tomu, aby lhůty pro testování a nasazení alternativních technologií byly dostatečně dlouhé, aby mohly být bezpečně začleněny do běžného provozu a na trhu vznikla dostatečná nabídka alternativních zařízení.

"Energetická tranzice by neměla být omezena prosazováním technicky obtížně realizovatelných dílčích cílů, které navíc ve svém důsledku způsobují nadbytečné výdaje v energetickém sektoru,“ dodal ředitel ČSZE Richard Vidlička.

Současně evropští energetici také připomněli, že pro splnění energetické tranzice musí pokračovat rychlé a nepřetržité rozšiřování a posilování elektrických sítí. "Do roku 2030 EU potřebuje nainstalovat a připojit 750 GW větrné a solární kapacity. Aby se zajistilo včasné nasazení rozváděčů a dalšího nezbytného vybavení sítě, měly by být technologie dostupné na trhu v dostatečném počtu a s jistotou pro každou napěťovou úroveň,“ dodala Eurelectric.

