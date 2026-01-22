Svět čelí nevratnému vyčerpání vodních zásob, varují vědci OSN
"V mnoha regionech žijí lidé nad poměry svých hydrologických možností a řada klíčových vodních systémů je již zcela vyčerpána," uvedl hlavní autor studie Káve Madaní. "Tím, že si přiznáme realitu neudržitelného čerpání vody, můžeme konečně učinit těžká rozhodnutí, která ochrání lidi, ekonomiky i ekosystémy," dodal ředitel Ústavu pro vodu, životní prostředí a zdraví Univerzity OSN (UNU-INWEH).
Tři miliardy lidí a více než polovina světové produkce potravin se soustředí v oblastech, které již dnes čelí nestabilní nebo klesající úrovni vodních zásob. Zvýšila se také salinita půdy, která podle vědců znehodnotila už více než 100 milionů hektarů orné půdy.
Více než 170 milionů hektarů orné půdy je vystaveno "vysokému" nebo "velmi vysokému" nedostatku vody. Ekonomické škody, které způsobuje degradace půdy, vyčerpání podzemních vod a změna klimatu, přesahují celosvětově 300 miliard dolarů (6,2 bilionu korun) ročně.
Výzkumníci napsali, že současný přístup k řešení problémů s vodou již není vhodný a prioritou není návrat k normálnímu stavu, ale nová globální vodní agenda navržená tak, aby alespoň minimalizovala škody.
Geolog z Royal Holloway při londýnské univerzitě Jonathan Paul však uvedl, že zpráva se nezabývá jedním z hlavních faktorů krize. "Zásadním problémem, který je ve zprávě zmíněn pouze jednou, je vliv masivního růstu populace na většinu projevů vodního bankrotu," dodal Paul.
reklama