https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/symbolicke-hodiny-nove-ukazuji-jen-85-sekund-do-mozne-zkazy-sveta.rizikem-jsou-jaderne-zbrane-umela-inteligence-i-zmena
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Symbolické hodiny nově ukazují jen 85 sekund do možné zkázy světa. Rizikem jsou jaderné zbraně, umělá inteligence i změna klimatu

28.1.2026 01:06 | WASHINGTON (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Pomyslné hodiny posledního soudu nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. Jako správce hodin to oznámil Bulletin amerických jaderných vědců (BAS), podle kterého svět nebyl nikdy blíže ke zkáze. Za rizikové faktory vědci označují jadernou hrozbu, umělou inteligenci i změnu klimatu, obavy vyvolávají i agresivní chování Spojených států, Ruska a Číny, napsala agentura Reuters.
 
Zatímco v loňském roce hodiny ukazovaly 89 sekund do půlnoci, nyní to je 85 sekund. V takovéto pozici hodiny, které vědci vytvořili v roce 1947, ještě nikdy dříve nebyly. Za poslední čtyři roky to bylo potřetí, co správci čas posunuli blíže k půlnoci.

"Hodiny posledního soudu samozřejmě odrážejí globální rizika a to, co nyní vidíme, je globálním selháním vedení," řekla Reuters šéfka BAS Alexandra Bellová. Pokud jde o jaderné hrozby, tak se podle ní v loňském roce nic nevyvíjelo správným směrem.

"Dlouhodobé diplomatické struktury čelí nátlaku nebo se hroutí, vrátila se hrozba zkušebních jaderných explozí, rostou obavy z šíření jaderných zbraní a ve stínu nukleárních zbraní byly tři ozbrojené konflikty," uvedla. Zmínila tak ruskou invazi na Ukrajinu, izraelské a americké údery na Írán a pohraniční střet mezi Indií a Pákistánem.

Bellová dále upozornila na rostoucí napětí v Asii, mimo jiné na Korejském poloostrově či mezi Čínou a Tchaj-wanem, a také na tlaky na západní polokouli po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Vědci se rovněž obávají neregulovaného zapojení umělé inteligence do vojenských systémů či jejího možného zneužití k vytváření biologických hrozeb nebo k šíření dezinformací ve světě. BAS dále varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Indický chlapec pije z dlaní Foto: Barefoot Photographers of Tilonia Flickr Svět čelí nevratnému vyčerpání vodních zásob, varují vědci OSN Zapálená svíčka. Foto: Unsplash V roce 2024 zabito 146 ekologických aktivistů, nejvíce v Latinské Americe ndický chlapec pije z dlaní Foto: Barefoot Photographers of Tilonia Flickr Každý čtvrtý člověk na světě nemá podle OSN bezpečný přístup k pitné vodě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist