Svět loni přišel o 37 500 km čtverečních deštných pralesů, nejvíce v Brazílii

Slovan 28.4.2022 14:01

Ta čísla z Brazílie jsou alarmující. Každý rok od nástupu Bolsonara se to číslo zvyšuje! Každý rok! Naštěstí Brazílii čekají letos volby - budou to nejdůležitější volby roku a já doufám, že Lula vyhraje. Jeho viceprezidentem by byl svého času jeho největší rival - Geraldo Alckmin. I to ukazuje, jak celkově vážná situace v té zemi je. Prohra Bolsonara pomůže i brazilským ekosystémům jako takovým... nejenom Amazonii.

