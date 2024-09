SVS umožní v oblasti s africkým morem prasat pořádat naháňky s více lovci a psy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Budimir Jevtic / Shutterstock.com

Státní veterinární správa (SVS) přijala v oblasti s potvrzeným výskytem afrického moru u divokých prasat v takzvaném uzavřeném pásmu II v Libereckém kraji nová opatření, která mají bránit šíření nákazy a jejímu zavlečení do chovů domácích prasat. Kromě jiného umožní v oblasti organizovat naháňky na divočáky za účasti většího počtu lovců a s pomocí loveckých psů, což zatím nebylo možné. ČTK o tom informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.Naháňky budou možné jen na základě žádosti podané krajské veterinární správě, v níž musí být informace o termínu, místě, počtu lovců a psů. Krajská správa aktuální situaci v daném místě posoudí a podle toho sanitární lov buď povolí, nebo neumožní, pokud by představoval příliš velké riziko šíření nákazy.

"Cílem sanitárního odstřelu je významně snížit počet volně žijících prasat, která jsou v některých lokalitách i nadále velmi přemnožená," podotkl ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj Roman Šebesta.

Opatření veterinární správy mění také pravidla pro skladování ulovených těl a pro přesuny chovaných prasat mezi hospodářstvími. Skladování divočáků ulovených v uzavřeném pásmu II už nebude omezené pouze na území místní či sousední honitby nebo do vzdálenosti maximálně 15 kilometrů. V případě potřeby mohou myslivci navázat spolupráci s jinými honitbami a využít jejich skladovací místa. V některých honitbách vzhledem k podmínkám, kdy například chybělo elektrické připojení, neměli možnost zřídit si sklady, což odlovy omezovalo.

Novým nařízením se také zpřísňují podmínky přesunů prasat z chovů. Státní veterinární správa nově zakázala odprodej chovaných živých prasat fyzickým osobám v oblasti k domácí porážce (zabijačce). "Smyslem tohoto opatření je omezit přesuny chovaných prasat do podmínek, ve kterých je biologická bezpečnost na nízké úrovni a mohly by být rizikem pro zavlečení této nákazy do chovů prasat," upřesnil Šebesta.

První divoké prase nakažené africkým morem potvrdila laboratoř v prosinci 2022 nedaleko česko-polské hranice poblíž Frýdlantu, od té doby se nákaza v kraji prokázala u 84 zvířat, která myslivci buď zastřelili, nebo našli uhynulá. Od začátku letošního roku jich bylo zatím 27. Nákaza se šíří do dalších katastrů, dalšímu šíření by měly bránit například pachové ohradníky, jejichž instalace se připravuje. S mimořádným odstřelem divočáků by měli v září pomoci policisté. Dostanou na to zbraně pro noční lov, uvedl ve středu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

