Švýcarský parlament odmítl rozsudek ohledně nedostatečného úsilí proti klimatické změně

ECHR v dubnu vyhověl stížnosti skupiny Švýcarek, jejichž průměrný věk činí přes 70 let. Ty tvrdily, že jejich vláda vyvíjí "žalostně nedostatečné" úsilí v boji proti globálnímu oteplování, což je údajně během vln veder ohrožuje na životě a porušuje také jejich práva na rodinný a soukromý život.

Švýcarský parlament odmítl dubnový rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ECHR), podle kterého tato země nevyvíjí dostatečné úsilí v boji proti klimatické změně. Podle parlamentu soud ve Štrasburku vydal rozhodnutí, kterým překročil své kompetence. Nad rozsudkem, který média označila za historický, má podle průzkumů pochybnosti i většina Švýcarů, píše deník Tribune de Genève.ECHR v dubnu vyhověl stížnosti skupiny Švýcarek, jejichž průměrný věk činí přes 70 let. Ty tvrdily, že jejich vláda vyvíjí "žalostně nedostatečné" úsilí v boji proti globálnímu oteplování, což je údajně během vln veder ohrožuje na životě a porušuje také jejich práva na rodinný a soukromý život. Žalující chtějí přinutit vládu v Bernu, aby oproti plánům mnohem rychleji snižovala emise oxidu uhličitého. Podle agentury AFP to bylo poprvé, co štrasburský soud odsoudil nějaký stát kvůli nedostatečnému boji proti klimatické změně.

Podle stanoviska parlamentu má švýcarská vláda ostatním státům Rady Evropy, při které ECHR funguje, vysvětlit, že Švýcarsko již vyvíjí dostatečné úsilí ohledně změn klimatu. Švýcarští poslanci se domnívají, že soud překročil své pravomoci. "Sledování klimatických cílů je politickou otázkou a ne ECHR," stojí v prohlášení parlamentu. To podpořilo 111 poslanců, 72 bylo proti. "Parlament nevidí žádný důvod, aby nějak dále reagoval na rozhodnutí ECHR," stojí dále v stanovisku, ze kterého je patrné, že poslanci nemíní kvůli soudu schvalovat přísnější klimatické zákony.

Podle stanice BBC seniorky, které podaly stížnost k ECHR, jsou rozhodnutím parlamentu zklamány a cítí se zákonodárci zrazeny. Nevyloučily, že se na soud, jehož rozhodnutí jsou závazná, znovu obrátí.

Rozsudek ECHR ale příliš nepřesvědčil ani samotné Švýcary, píše deník Tribune de Genève. Podle průzkumu společnosti Leewas si 61 procent respondentů myslí, že téma nespadá do kompetencí ECHR. Podle 56 procent není rozsudek správný ani z pohledu obsahu. Záporný postoj k rozhodnutí ECHR převažuje mezi voliči pravicových stran, které také podpořily dnešní usnesení parlamentu.

