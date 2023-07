Tábor chce v hájence Nechyba vybudovat záchrannou stanici pro zvířata

Zdroj | Město Tábor Město Tábor plánuje proměnit hájenku Nechyba v záchrannou stanici pro zvířata a vzdělávací centrum.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tábor chce v nevyužívané hájence Nechyba vybudovat záchrannou stanici pro zvířata a environmentální centrum. Objekt, který patří městu, je posledních deset let opuštěný. Vedení radnice předpokládá, že by rekonstrukci hájenky zahájil v příštím roce.

"Je to velice zajímavé místo s velkým potenciálem, hájenka stojí poblíž cesty, která vede na Kozí Hrádek. Patří městu, ale nachází se na katastrálním území Sezimova Ústí," uvedl místostarosta Radoslav Kacerovský (Tábor 2020). Nechyba stojí v blízkosti několika rybníků a zcela mimo městskou zástavbu. "Fakt, že se hájenka nachází na katastru Sezimova Ústí, celou situaci trošku komplikuje, ale po dohodě se starostou (Sezimova Ústí) Martinem Doležalem požádáme o změnu územního plánu," řekl Kacerovský.

Tábor vlastní záchrannou stanici nemá, poraněná zvířata vozí do Hrachova u středočeských Sedlčan. "Město je povinné se o ně postarat," uvedl místostarosta. Na vybudování záchranné stanice v hájence Nechyba Tábor spolupracuje se spolkem Ochrana fauny, který právě provozuje středisko v Hrachově. "Opakovaně tam od nás jezdí školy na prohlídky. Není to zoologická zahrada, některá zvířata jsou tam sice nastálo, protože jejich zdravotní stav jim neumožňuje návrat do volné přírody. Ale samozřejmě se tam i zvířata střídají a každé má svůj příběh. Navíc se zde návštěvníci dozvědí, jak správně postupovat, když naleznou zraněné zvíře," uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Podle něj by školy mohly využívat pro exkurze právě hájenku v Nechybě.

Město připravuje projekt, jenž by měl ukázat, jak nákladná bude rekonstrukce objektu. Pavlík i Kacerovský se shodli, že minimálně bude třeba opravit trámovou střešní konstrukci. Roční náklady na provoz Nechyby by pak činily přibližně tři miliony korun. "Ale větší část by z toho kryly peníze z různých grantů a dotací," uvedl starosta.

reklama