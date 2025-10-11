Tábor upravuje prostory bývalé pískovny, vznikne zalesněný prostor s tůňkami
Kacerovský dodal, že nyní se už v upravovaném prostoru začínají objevovat vzácné druhy živočichů, jako je například čolek. Na místě bývalé pískovny také budou tři menší tůně a jedna větší s rozlohou 1,5 hektaru. Vodní plochy v kombinaci se stromy vytvoří ideální podmínky pro mnoho živočichů a rostlin. "Původně rovné plochy pískovny jsou nyní uměle zvlněné. Na úpravu bude potřeba více než milion krychlových metrů zeminy, které tam firma postupně bude navážet," řekl místostarosta.
V minulosti bývalá pískovna Hůrka patřila do okruhu lokalit, kam chtěl Tábor vyvážet bahno z nádrže Jordán. Proti záměru se však postavila řada obyvatel Plané nad Lužnicí a Tábor nakonec vybral jiná místa. Odbahnění Jordánu, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260.000 krychlových metrů bahna.
Na jihu Čech vzniklo z několika bývalých pískoven, kde skončila těžba, prostředí pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Jde hlavně o pískovny v oblasti Třeboňské pánve jako Cep nebo Ledenice.
reklama