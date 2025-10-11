https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tabor-upravuje-prostory-byvale-piskovny-vznikne-zalesneny-prostor-s-tunkami
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Tábor upravuje prostory bývalé pískovny, vznikne zalesněný prostor s tůňkami

11.10.2025 00:55 | TÁBOR (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Tábor upravuje prostory bývalé pískovny v Plané nad Lužnicí. Místo ní vznikne zalesněný prostor s několika tůňkami, což vytvoří zázemí pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Náklady na rekultivaci pískovny činí přibližně 20 milionů korun a práce potrvají do roku 2030, uvedli zástupci vedení táborské radnice.
 
"Majitelem pozemků v Plané nad Lužnicí je město Tábor. Těžba v pískovně skončila v roce 2003 a jedná se o plochu více než 30 hektarů," uvedl táborský místostarosta Radoslav Kacerovský (Tábor 2020). Lokalita se nachází v části Plané nad Lužnicí Hůrka.

Kacerovský dodal, že nyní se už v upravovaném prostoru začínají objevovat vzácné druhy živočichů, jako je například čolek. Na místě bývalé pískovny také budou tři menší tůně a jedna větší s rozlohou 1,5 hektaru. Vodní plochy v kombinaci se stromy vytvoří ideální podmínky pro mnoho živočichů a rostlin. "Původně rovné plochy pískovny jsou nyní uměle zvlněné. Na úpravu bude potřeba více než milion krychlových metrů zeminy, které tam firma postupně bude navážet," řekl místostarosta.

V minulosti bývalá pískovna Hůrka patřila do okruhu lokalit, kam chtěl Tábor vyvážet bahno z nádrže Jordán. Proti záměru se však postavila řada obyvatel Plané nad Lužnicí a Tábor nakonec vybral jiná místa. Odbahnění Jordánu, které po více než dvou letech skončilo v létě 2014, stálo 466 milionů korun. Ze dna Jordánu postupně zmizelo přes 260.000 krychlových metrů bahna.

Na jihu Čech vzniklo z několika bývalých pískoven, kde skončila těžba, prostředí pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Jde hlavně o pískovny v oblasti Třeboňské pánve jako Cep nebo Ledenice.

