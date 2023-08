Táborská zoo postaví záchranné centrum pro šelmy, jež zabaví stát kvůli týrání

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Táborská zoologická zahrada začne v polovině září stavět záchranné centrum pro chladnomilné šelmy. Dočasný azyl tam získají zvířata, která zabaví stát, protože žijí v nevyhovujících podmínkách. Centrum bude hotové na jaře příštího roku, náklady budou deset milionů Kč. V záchranném centru by mohlo být až osm zvířat. Centrum nabídne dva velké výběhy s ubikacemi, každý s plochou 450 metrů čtverečních, řekl mluvčí zoo Filip Sušanka. Stavbu z velké části zaplatí Státní fond životního prostředí. Podobné centrum by mělo vzniknout i v liberecké zoo.

"Posláním zoologických zahrad je záchrana ohrožených druhů zvířat, a to i těch, která se dostala do nevyhovujících podmínek. V soukromých chovech u nás žijí stovky velkých šelem. Právě u nich je přitom největší množství jedinců chovaných v nevyhovujících podmínkách. Veřejnost se o tom dozví většinou jen tehdy, když zvíře přežívající v katastrofálních podmínkách uteče nebo dojde k nějakému neštěstí. Tomu lze předejít včasným odebráním zvířat a jejich dočasným umístěním do záchranného centra. U nás v Táboře už brzy šelmy zabavené nezodpovědným majitelům najdou zázemí, než se přesunou do nového domova s vyhovujícími podmínkami," uvedl v tiskové zprávě ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Jak dodal, chovat velké šelmy, jako je tygr ussurijský, není jednoduché. Vedle velkých nákladů na výživu, veterinární péči i zázemí je potřeba mnoho povolení, protože jde o ohrožené druhy zvířat. Přesto někteří lidé stále nařízení obcházejí a zvířata týrají chovem v naprosto nevyhovujících podmínkách, uvedl ředitel. "Taková (zvířata) má stát zabavit, ale reálně se to často neděje, protože zvířata po odebrání často není kam umístit. Někdy tak dojde k tragédiím, jako byla ta před čtyřmi lety na Vsetínsku, kde lev roztrhal svého chovatele," uvedl ředitel.

Jako příklady jak špatný chov vypadá, zmínil tygra uvězněného v malé kleci, v níž se může jen stěží otočit. Jiným příkladem je podvyživená puma, která okusuje kvůli hladu dřevěné ostění ubikace. V Česku žijí v soukromých chovech tisíce velkých chráněných šelem, některé podle Korce ale kvůli nevyhovujícím podmínkám spíše přežívají. "Stát má v takovém případě právo týrané zvíře žijící v nevyhovujících podmínkách majiteli zabavit. V realitě to však naráží na problém s umístěním takového zvířete, to tak často musí zůstat na svém místě a dál trpět," doplnil ředitel..

Táborská zahrada uvádí, že je největší soukromá zoo v Česku, rozkládá se zhruba na deseti hektarech. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. V roce 2021 ji navštívilo 110 000 lidí. V zoo žije přes 380 zvířat více než 70 druhů.

reklama