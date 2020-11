Technologická agentura podpořila výzkum těžkých kovů v houbách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Halfpoint / Shutterstock Výzkumníci určili oblasti s podobnou imisní zátěží, z nichž odebrali vzorky půd a hub. Při práci v terénu, kterou ukončili letos, získali 458 směsných vzorků půdy a několik kilogramů hub. Ilustrační foto

Více než pěti miliony korun podpořila Technologická agentura ČR výzkum těžkých kovů v houbách. Jedním z jeho cílů je ověřit, zda mají dvě hlavní tuzemské hospodářské dřeviny - smrk a buk - různý vliv na množství kovů v půdě a jejich šíření. Výzkumníci také chtějí rozpoznat oblasti, kterým by se měli houbaři vyhnout. O projektu dnes ČTK informovala mluvčí agentury Ivana Drábková.

"Zaměření projektu je v této oblasti ojedinělé. Řešitelé berou v potaz, že druhové složení lesních porostů, tedy listnaté stromy oproti těm jehličnatým, může výrazně ovlivnit koloběhy látek v ekosystémech," řekl předseda agentury Petr Konvalinka a dodal: "Běžně se v souvislosti s těžkými kovy bavíme o povrchových či podzemních vodách. Nositeli těchto toxických látek jsou ale také velice oblíbené lesní houby. Na rozdíl od zmiňovaných vodních zdrojů jsou ale houby součástí našich jídelníčků."

Na výzkumu spolupracuje tým z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MU), Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Odborníci v houbách zkoumají především množství kadmia, mědi, olova a zinku. Do půdy se dostávají často prachovým či plynným znečištěním. Poté tyto látky putují buď do biosféry, hlubších partií půd a podzemních vod či do biomasy rostlin a povrchových vrstev půdy.

Výzkumníci určili oblasti s podobnou imisní zátěží, z nichž odebrali vzorky půd a hub. Při práci v terénu, kterou ukončili letos, získali 458 směsných vzorků půdy a několik kilogramů hub.

"Pokud se naše hypotézy potvrdí, tak nám nebrání nic ve vytvoření nového podkladu pro úpravu lesnického hospodaření. V lokalitách zatížených imisemi těžkých kovů budeme schopni upravit místní skladbu lesů tak, abychom efektivněji chránili životní prostředí i zdraví houbařů," uvedl výzkumník Radek Novotný z MU. Upozornil na to, že největší ohrožení pro houbaře představuje kadmium, které často překračuje stanovené limity a řadí se mezi nejtoxičtější těžké kovy. Výzkumníci tak chtějí rozpoznat i potenciálně rizikové oblasti, kde jsou houby kontaminovány. V současnosti pracují na přípravě map těchto oblastí i mobility těžkých kovů v půdě.

Vedle odborné publikace mají být výstupy z výzkumu i články, které problematiku srozumitelně vysvětlí také laikům. Tým by měl projekt dokončit v příštím roce. Výzkum je financován z programu ZÉTA.

