Technoworld spustil v Letech u Prahy linku na recyklaci fotovoltaických panelů
"Díky jedné z nejmodernějších světových linek na recyklaci solárních panelů, která pomocí nožů ohřátých až na 300 stupňů zvládne oddělit sklo od zbytku panelu, můžeme garantovat zvýšenou čistotu všech výstupních frakcí. To významně rozšiřuje možnosti dalšího využití separovaného skla, cenných kovů a dalších prvků obsažených v panelech," uvedl předseda správní rady Technoworld Jan Vrba.
Firma provozuje dvě recyklační linky. První zařízení je určené pro zpracování poškozených panelů, jejichž skleněný povrch odstraňuje speciálním frézováním, a druhá linka dovezená na klíč od japonského dodavatele umí vrchní skleněnou vrstvu odstranit vcelku.
Podle jednatele společnosti ČEZ Recyklace Ladislava Trylče se firma připravuje nejen na postupné dožívání panelů z elektráren fungujících více než 15 let, ale myslí i na budoucnost.
"Fotovoltaické elektrárny patří ve Skupině ČEZ k nejrychleji se rozvíjejícím zdrojům. Očekáváme, že v následujících letech firmy Skupiny ČEZ postaví mnoho nových fotovoltaik v pozemních parcích, na carportech i střechách zákazníků z řad domácností, firem a obcí," uvedl jednatel. Společnost proto podle něj rozšiřuje síť partnerů pro odpovědné ekologické zpracování dosloužilých panelů.
Více než 60 procent hmotnosti solárních panelů tvoří sklo, pětinu váhy hliník. Nejvyšší hodnotu mají drahé kovy: měď a stříbro. Recyklace zpracovává i materiály ze střídačů, kabeláže nebo kovových konstrukcí.
Technoworld patří do skupiny Enviropol, což je jeden z předních zpracovatelů elektroodpadu v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Ve Středočeském kraji loni spustila linku na recyklaci fotovoltaických panelů také společnost Dekonta, a to v Kralupech nad Vltavou.
