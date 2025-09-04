https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/technoworld-spustil-v-letech-u-prahy-linku-na-recyklaci-fotovoltaickych-panelu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Technoworld spustil v Letech u Prahy linku na recyklaci fotovoltaických panelů

4.9.2025 01:56 (ČTK)
Zdroj | ČEZ
Česká společnost Technoworld v srpnu spustila v Letech u Prahy do plného provozu linku na recyklaci fotovoltaických panelů. Technologie dokáže celkově zrecyklovat okolo 90 procent hmotnosti panelu. Cenné kovy, sklo, plasty i další suroviny pak poslouží třeba k výrobě nových panelů nebo najdou využití v hutním, sklářském a stavebním průmyslu.
 
Recyklační linka využívá ohřáté nože a dokáže odstraňovat sklo z panelů vcelku bez jeho rozbití, což usnadňuje další využití materiálu. Zpracuje až 5000 tun vyřazených fotovoltaik ročně. O kontraktu s ní jedná třeba energetická společnost ČEZ, informoval ČTK v tiskové zprávě mluvčí ČEZ Martin Schreier.

"Díky jedné z nejmodernějších světových linek na recyklaci solárních panelů, která pomocí nožů ohřátých až na 300 stupňů zvládne oddělit sklo od zbytku panelu, můžeme garantovat zvýšenou čistotu všech výstupních frakcí. To významně rozšiřuje možnosti dalšího využití separovaného skla, cenných kovů a dalších prvků obsažených v panelech," uvedl předseda správní rady Technoworld Jan Vrba.

Zdroj | ČEZ

Firma provozuje dvě recyklační linky. První zařízení je určené pro zpracování poškozených panelů, jejichž skleněný povrch odstraňuje speciálním frézováním, a druhá linka dovezená na klíč od japonského dodavatele umí vrchní skleněnou vrstvu odstranit vcelku.

Podle jednatele společnosti ČEZ Recyklace Ladislava Trylče se firma připravuje nejen na postupné dožívání panelů z elektráren fungujících více než 15 let, ale myslí i na budoucnost.

"Fotovoltaické elektrárny patří ve Skupině ČEZ k nejrychleji se rozvíjejícím zdrojům. Očekáváme, že v následujících letech firmy Skupiny ČEZ postaví mnoho nových fotovoltaik v pozemních parcích, na carportech i střechách zákazníků z řad domácností, firem a obcí," uvedl jednatel. Společnost proto podle něj rozšiřuje síť partnerů pro odpovědné ekologické zpracování dosloužilých panelů.

Více než 60 procent hmotnosti solárních panelů tvoří sklo, pětinu váhy hliník. Nejvyšší hodnotu mají drahé kovy: měď a stříbro. Recyklace zpracovává i materiály ze střídačů, kabeláže nebo kovových konstrukcí.

Technoworld patří do skupiny Enviropol, což je jeden z předních zpracovatelů elektroodpadu v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Ve Středočeském kraji loni spustila linku na recyklaci fotovoltaických panelů také společnost Dekonta, a to v Kralupech nad Vltavou.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Fotovoltaický panel Foto: Depositphotos Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě Fotovoltaický panel Foto: e pants Flickr Tábor osadí na střechách 12 objektů fotovoltaické elektrárny Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Hradec Králové hodlá postupně osadit 23 objektů škol slunečními elektrárnami

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 14

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 7

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 74

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist