Teplická botanická zahrada vstoupila do nového roku s výstavou strašilek a štírů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 41330 / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Botanická zahrada v Teplicích vstoupila do nového roku s výstavou strašilek a štírů - Masožravci vs. vegetariáni. Atraktivní expozice nechá veřejnosti nahlédnout do říše bezobratlých živočichů ve foyer skleníku Tropicana do konce února. Ředitel botanické zahrady Petr Šíla si od spolupráce s vrchním chovatelem v děčínské zoologické zahradě Petrem Haberlandem slibuje zvýšení návštěvnosti a rozšíření povědomí o exotické fauně, která v areálu běžně nesídlí.

"Před necelými dvěma lety jsme zahajovali výstavu pavouků, která byla u návštěvníků velmi úspěšná a navštěvovaná," uvedl Šíla. Na úspěch chtěla botanická zahrada navázat a štíři jsou podle ředitele vhodným adeptem, protože jde o poměrně neprobádaný živočišný druh. "Dlouze jsme sháněli chovatele. Byl to docela oříšek. Nakonec nás cesty zavedly do Děčína," doplnil Šíla. Jde o nově navázanou spolupráci s děčínskou zoo. Část vystavených druhů je přímo od chovatele, část zapůjčila do botanické zahrady zoo.

Někteří vystavení štíři jsou jedovatí, u strašilek jako býložravců hrozí při jejich útěku nenapravitelné škody ve sklenících. Botanická zahrada proto musela dohlédnout na bezpečnostní opatření. Terária s bezobratlými živočichy jsou pod zámky nebo zajištěné speciálním mechanismem. "Proškolili jsme také zaměstnance, kteří až na jednoho pracovníka nesmí manipulovat s terárii," podotkl ředitel.

Chovatel vybíral vystavená zvířata tak, aby byla dospělá, a tím pádem pro příchozí i dobře viditelná. U terárií s některými strašilkami mohou však návštěvníci strávit i několik dlouhých minut. Jsou to totiž mistři v maskování. Některé vypadají jako větvičky, strašilku lupenitku si zase lze snadno splést s listy ostružiníku, kterými se živí.

Mezi vystavenými zvířaty je například pralesní štír z rodu heterometrus, jenž patří mezi největší druh. "Přes svou velikost jsou jedni z nejmíň jedovatých, protože mají tak velikou sílu v klepetech, že dokážou kořist uchvátit klepety a jedem si pomáhají, když je kořist opravdu velká," popsal Haberland. Jedovatější jsou pouštní štíři, kteří mají o potravu mnohem větší nouzi.

Zajímavostí je pak bičovec tyčkovitý patřící mezi krabovce, což je součást pavoukovců. "Je hodně bizarní svým zjevem. Žije povětšinou v naprosté tmě v jeskyních, proto má přední pár končetin přeměněný na taková tykadla, kterými si nahmatává kořist, nažene ji ke kusadlům a uchvátí," řekl chovatel a dodal, že připomíná jednu z postav ze slavné série Harry Potter.

V loňském roce navštívilo botanickou zahradu téměř 50.000 lidí. Letošním cílem botanické zahrady je padesátitisícovou hranici návštěvnosti překročit.

reklama