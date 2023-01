Thunbergová na fóru v Davosu vyzvala k ukončení investic do fosilních paliv

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová byla včera podle agentury Reuters středem pozornosti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Zúčastnila se kulatého stolu a setkala se s výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatihem Birolem. Při té příležitosti vyzvala globální energetický průmysl a finančníky k ukončení investic do fosilních paliv.

Thunbergová a další tři aktivisté uvedli, že šéfům energetických firem představili výzvu k zastavení nové těžby ropy, plynu a uhlí. "Dokud jim to bude procházet, budou pokračovat v investování do fosilních paliv, budou nadále lidi házet přes palubu," varovala Thunbergová.

Její výzva podle Reuters zjevně zaujala lídra britských labouristů Keira Starmera. Ten ujistil, že pokud jeho strana příště vyhraje volby, ustanou investice do nových ropných a plynových polí v Británii. To by podle něj znamenalo velkou změnu v dosavadní energetické politice země. "K ropě a plynu jsme řekli, že tu musí nastat transformace," řekl Starmer.

