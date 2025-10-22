https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tisicovka-lidi-na-namesti-v-brne-protestovala-proti-ministerskym-ambicim-macinky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tisícovka lidí na náměstí v Brně protestovala proti ministerským ambicím Macinky

22.10.2025 19:26 | BRNO (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Tisícovka lidí dnes na náměstí Svobody v Brně protestovala proti tomu, aby se ministrem životního prostředí v nové vládě stal předseda Motoristů Petr Macinka. Přírodu si vzít nedáme, zaznělo od řečníků, kteří kritizovali také zpochybňování vědeckých faktů o změně klimatu nebo prosazování fosilních paliv. Když bude ministrem Macinka, nezbude ani květinka, stálo na jednom z transparentů. "Macinko jdi domů, nerozumíš tomu," skandovali demonstranti.
 
Protestu se podle odhadu Městské policie Brno účastnilo nejméně 800 lidí, řekl ČTK po 17:00 mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Převažovali mladí lidé, navzdory deštivému počasí přišly také rodiny s dětmi. Policejní mluvčí Bohumil Malášek účast kolem 18:00 odhadl na tisícovku lidí, podobně jako pořadatelé.

Akce trvala bezmála dvě hodiny, řečnili zástupci ekologických organizací, studenti i dlouholetí ochránci přírody. Za spolek Klimababičky vystoupila Yvonna Gaillyová, která loni od prezidenta Petra Pavla převzala medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy. Spolek chce podle Gaillyové ukázat, že senioři se nestarají jen o své pohodlí a důchody, ale také o svět kolem sebe.

Na náměstí přišla svůj názor vyjádřit devětadvacetiletá Kristýna Kaňová. "Mám strach z toho, co se bude dít na ministerstvu životního prostředí. Jeho (Macinkovy) výhrůžky tím, že 'poteče zelená krev', podle mého názoru nepatří na ministerstvo životního prostředí, kde by měl sedět někdo, kdo nepopírá vědu, reflektuje závěry vědecké obce a má přírodu rád, což on není," řekla ČTK Kaňová.

Konstruktér mikroskopů Jiří Pospíšil nesouhlasí s tím, aby lidé jako Macinka a poslanec Motoristů Filip Turek zastávali funkce, které podle Pospíšila neodpovídají jejich smýšlení. "Respektuji, že uspěli v demokratických volbách, nicméně ministry ještě nejsou, takže demonstrace jsou jedna z věcí, které můžou vytvořit tlak na to, aby zvolili jiné ministerské posty. Na ministerstvu životního prostředí by měl být člověk, který bude dbát na ochranu přírody a upřednostňovat ji před ekonomickými zájmy," uvedl Pospíšil.

O budoucí vládě jednají v těchto dnech zástupci ANO, SPD a Motoristů. Rozhodnutí o personáliích odložili na později. Výhrady k obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem Motoristů vyjádřili už dříve také ekologické organizace, vědci nebo studenti v otevřených dopisech.

Obdobná demonstrace se uskutečnila v neděli v Praze. Macinka už dříve pražskou demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb, obavy ekologů odmítá.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí Demonstrace ekologických organizací Hradčanské náměstí proti obsazení MŽP Motoristy Foto: Re-set Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy Andrej Babiš 2025 Foto: Vox España Flickr Babiš: Požadavky na odebrání životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 23

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 64

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 71

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 3

Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat

Diskuse: 7
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist