Tisícovka lidí na náměstí v Brně protestovala proti ministerským ambicím Macinky
Akce trvala bezmála dvě hodiny, řečnili zástupci ekologických organizací, studenti i dlouholetí ochránci přírody. Za spolek Klimababičky vystoupila Yvonna Gaillyová, která loni od prezidenta Petra Pavla převzala medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy. Spolek chce podle Gaillyové ukázat, že senioři se nestarají jen o své pohodlí a důchody, ale také o svět kolem sebe.
Na náměstí přišla svůj názor vyjádřit devětadvacetiletá Kristýna Kaňová. "Mám strach z toho, co se bude dít na ministerstvu životního prostředí. Jeho (Macinkovy) výhrůžky tím, že 'poteče zelená krev', podle mého názoru nepatří na ministerstvo životního prostředí, kde by měl sedět někdo, kdo nepopírá vědu, reflektuje závěry vědecké obce a má přírodu rád, což on není," řekla ČTK Kaňová.
Konstruktér mikroskopů Jiří Pospíšil nesouhlasí s tím, aby lidé jako Macinka a poslanec Motoristů Filip Turek zastávali funkce, které podle Pospíšila neodpovídají jejich smýšlení. "Respektuji, že uspěli v demokratických volbách, nicméně ministry ještě nejsou, takže demonstrace jsou jedna z věcí, které můžou vytvořit tlak na to, aby zvolili jiné ministerské posty. Na ministerstvu životního prostředí by měl být člověk, který bude dbát na ochranu přírody a upřednostňovat ji před ekonomickými zájmy," uvedl Pospíšil.
O budoucí vládě jednají v těchto dnech zástupci ANO, SPD a Motoristů. Rozhodnutí o personáliích odložili na později. Výhrady k obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem Motoristů vyjádřili už dříve také ekologické organizace, vědci nebo studenti v otevřených dopisech.
Obdobná demonstrace se uskutečnila v neděli v Praze. Macinka už dříve pražskou demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb, obavy ekologů odmítá.
reklama