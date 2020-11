TOP 09 a KDU chtějí, aby se Sněmovna zabývala havárií na Bečvě

Jan Knap 10.11.2020 17:37

V této republice proběhne ročně velké množství otrav na tocích i když v daleko menším rozsahu než na Bečvě. Podstatná většina se nevyšetří a vyšetřování skončí-pachatel neznámý a to i proto, že je u nás v tomto ohledu nedostatečná aktivita a odborná zdatnost příslušných státních orgánů. Zde by se slušelo zeptat, v tomto případě aktivních opozičních stran, jakou aktivitu vyvíjeli do současné doby u jiných případů a jaké návrhy na změnu zákonů podali.Petrův Zdar

