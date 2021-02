Toshiba chce s General Electric vyrábět části větrných elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | hrk422 / Shutterstock Jednání se soustředí na možnost společného produkce gondol, klíčové součásti větrné turbíny, v níž se nachází generátor a další díly elektrárny.

Japonský průmyslový konglomerát Toshiba jedná s americkou společností General Electric o společné výrobě vybavení mořských větrných elektráren. Informovala o tom agentura Kjódó s odvoláním na obeznámené zdroje. Uzavření dohody se podle nich čeká příští měsíc.

Jednání se soustředí na možnost společného produkce gondol, klíčové součásti větrné turbíny, v níž se nachází generátor a další díly elektrárny. Toshiba a General Electric zvažují i společnou výrobu dalšího vybavení, údržbu a provoz větrných farem.

Mořské větrné elektrárny se v případě Japonska považují za realizovatelnou alternativu výroby elektrické energie. Ostrovní stát může využívat mořského větru. Toshiba si stanovila cíl rozšířit své podnikání v oblasti energie z obnovitelných zdrojů na 650 miliard jenů (132 miliard Kč) ve fiskálním roce 2030 ze 190 miliard jenů v roce 2019. Přestala přijímat zakázky na budování uhelných elektráren.

Japonská vláda se zavázala, že do roku 2050 srazí emise oxidu uhličitého na nulu. Do roku 2040 chce zvýšit kapacitu svých mořských větrných elektráren na 45 milionů kilowattů (kW). Do stejné doby plánuje docílit toho, že se tři pětiny součástek větrných turbín budou vyrábět v Japonsku.

