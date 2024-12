Lidé v Řimovicích na Benešovsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Lidé v Řimovicích na Benešovsku dnes v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren na území obce. Nesouhlas se záměrem soukromého investora vyjádřilo 84 ze 154 hlasujících, zbylých 70 s výstavbou souhlasilo. Výsledky referenda jsou platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce obce . Obec má s investorem smlouvu o spolupráci, o dalším postupu se bude jednat, řekla ČTK starostka Romana Kubíková (nez.).Lidé odpovídali, zda souhlasí, aby v katastrálním území obce Řimovice byla realizována výstavba větrných elektráren. Referenda se zúčastnilo 154 ze 181 oprávněných voličů. Kladně odpovědělo 70 lidí, záporně 84. Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Soukromý investor chce v Řimovicích vybudovat tři větrníky, každý by měl mít výkon 4,5 megawattu (MW). Vedení obce projekt podporuje, protože by získalo významný příjem do rozpočtu. Firma s obcí uzavřela smlouvu o spolupráci, projekt nyní posuzují úředníci z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA).

Podle Kubíkové se řadě místních záměr nelíbí, protože jde o obrovské stavby, které jsou vidět na kilometry. Už dříve poukázala na to, že Řimovice mají schválenou dotaci 77 milionů korun na vybudování vodovodu a kanalizace, pokryje přes 60 procent nákladů. Zbytek musí obec, v níž žije asi 230 lidí, získat z vlastních zdrojů nebo z úvěru. Od investora měla ročně dostávat tři miliony, rozpočet obce je přitom kolem pěti milionů. S penězi za větrníky vedení obce počítalo na dofinancování projektu.

V Řimovicích se referendum nekonalo poprvé. V roce 2021 lidé odmítli umístění satelitního vysílače. Podle Kubíkové tento vysílač soukromá firma nakonec vybudovala jinde.

