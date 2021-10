Toulavým a opuštěným kočkám by podle ochránců zvířat měly víc pomáhat obce

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Průměrné měsíční náklady na pobyt kočky v útulku se pohybují ve stovkách korun, v případě nemocných zvířat jsou výrazně vyšší.

Obce by se měly podle ochránců zvířat více věnovat pomoci toulavým a opuštěným kočkám. Většinu míst pro kočky v jihomoravských útulcích zajišťují soukromá zařízení, obecních útulků je pouze několik a žádný se nespecializuje výhradně na kočky. Soukromá zařízení pak mají setrvalé problémy s kapacitou a financováním. Se získáváním peněz jim pomáhá například Charitativní kočičí spolek Kryšpín.

"Soukromé kočičí útulky na jižní Moravě pokrývají 85 procent kapacity míst pro kočky v útulcích. Zbytek spadá pod obce. Soukromé útulky, kterým pomáháme, pečovaly k 9. září 2021 o více než 760 koček," uvedla zakladatelka spolku Lenka Němcová.

Podle spolku jsou obce povinné postarat se o toulavá a opuštěná zvířata, včetně koček, a to buď zřízením útulku, nebo uzavřením smlouvy o spolupráci s fungujícím soukromým útulkem a odchytovou službou. "O tuto možnost bychom se chtěli opřít a vstoupit za útulky s obcemi do jednání, aby jim na činnost alespoň přispívaly, když už nezřizují útulky své, protože to se neděje a situace je dlouhodobě neudržitelná," řekla Němcová.

Průměrné měsíční náklady na pobyt kočky v útulku se pohybují ve stovkách korun, v případě nemocných zvířat jsou výrazně vyšší. Peníze si musí útulky samy sehnat od dárců nebo z charitativních a benefičních akcí, které pořádají. Lidé a firmy jim také posílají materiální dary.

Přemnožení koček lze předcházet kastracemi. Program Feliti kastruje hlásí za dobu své existence k 12. říjnu 6700 vykastrovaných koček, spolek KasProCats zase systematicky spolupracuje s některými samosprávami v programu Obce kastrují.

"Největší koncentrace vzorných obcí je v okresu Brno-venkov, kde působíme a přímo se specializujeme na integraci kastračních programů pro obce. Mezi vzorné a maximálně vstřícné obce patří Popůvky, Troubsko nebo Ostrovačice, které mají velmi ochotné a lidské vedení. V současné době zvažují kastrační program Rosice," řekl vedoucí projektu Luboš Kristek.

Soukromým kočičím útulkům přispívají podle spolku Kryšpín třeba Bučovice, Ostopovice, Ivančice nebo Boskovice. Většinou však jde spíše o symbolické příspěvky. "Samozřejmě chápeme, že rozpočty obcí jsou napjaté. Není ale možné, aby kvůli tomu trpěla zvířata. Věřím také, že často se jedná spíš o neinformovanost obcí než o nezájem pomoci. Proto bychom rádi zahájili komunikaci s nimi v tomto směru, v Brně, kde působíme, už jsme začali," uzavřela Němcová.

