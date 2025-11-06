Trh s elektromobily v Česku dál roste, stoupá obliba značky Škoda, Tesla klesá
"Postupné zpomalování primárního trhu, které jsme opakovaně avizovali, je způsobeno nerovnoměrnými registracemi v roce 2024, vyvolanými zejména dotačním programem pro firmy. Přesto již bylo během deseti měsíců registrováno více nových osobních vozidel než za celý loňský rok, kdy to bylo 10 933 automobilů," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.
V popularitě jednotlivých značek pokračuje posilování Škody, která za deset měsíců dosáhla tržního podílu 37,5 procenta, loni měla podíl 13,8 procenta. Loni nejpopulárnější Tesla se posunula na druhé místo s tržním podílem 14,5 procenta, loni držela podíl 35,6 procenta.
Z jednotlivých modelů vede mezi nově registrovanými bateriovými automobily Škoda Elroq z 2359 vozy, druhý je model Škoda Enyaq s 1932 vozy, třetí Tesla Model Y, kterých lidé a firmy registrovali 1186.
Větší růst než osobní elektromobily vykazují letos takzvaná lehká užitková vozidla, tedy dodávky a nákladní auta do 3,5 tuny. Počet registrací vzrostl meziročně od začátku roku o 139 procent na 1026 aut, tržní podíl byl za deset měsíců 6,3 procenta.
Honza Honza6.11.2025 13:02
Přínos takovéhoto auta by byla jen kdyby šlo o kombinaci s plug in hybridem, baterie byla alespoň na 50 km elektricky - zvl. při dobíjení z vlastní FV.
Jasně (jak bylo v komentářích) hybrid (plug in) je dražší, spotřebovává více energie než elektroauto i než spalovák, tahá sebou těžkou baterii i větší spalov. motor, ale je to energie z FV, ev. JE- čistá, relat. levná, seriový hybrid šetří jak baterii, která je menší, tak spalov. motor. Není důvod aby výdrž takovéhoto auta dosáhla 20 let, což by byl ideál, zároveň je potřebné aby cena byla relat. nízká a více se přiblížila ke spalováku. Přitom část energie by byla zadarmo z vlastní FV - za chvíli FV bude muset mít každý a elektrojízda ozdravuje klima.