Trh s elektromobily v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o 41 procent
Dovezených ojetých elektromobilů Češi registrovali za devět měsíců 6179, což na celkovém počtu dovezených ojetých aut představuje 5,6 procenta.
Nejvýraznější nárůst prodejů nových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která získala tržní podíl 36,3 procenta a stala se jedničkou na trhu v Česku. Loni byla jedničkou Tesla, u níž ale letos za tři čtvrtletí prodeje klesly o 43 procent a její tržní podíl se snížil z loňských 38,1 procenta na letošních 15,4 procenta. Mezi nejprodávanějšími značkami elektromobilů patří Tesle druhé místo, třetí je Volkswagen s podílem 6,2 procenta.
Kromě trhu s osobními elektromobily rostly také prodeje dalších typů bateriových automobilů. Za devět měsíců lidé a firmy registrovali 887 takzvaných lehkých užitkových automobilů, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny. Meziročně podíl elektromobilů v této kategorii vzrostl o 231 procent, podíl elektromobilů na všech nově registrovaných autech byl 6,1 procenta.
Pomalu přibývá nákladních elektromobilů, letos jich lidé registrovali 90, což je o 75 aut více než loni, podíl na trhu je 1,6 procenta.
