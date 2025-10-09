https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trh-s-elektromobily-v-cesku-za-tri-ctvrtleti-vzrostl-o-41-procent
Trh s elektromobily v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o 41 procent

9.10.2025 17:31 (ČTK)
Foto | Ivan Radic / Flickr
Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta. Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
"Trh s bateriovými elektromobily v České republice nadále roste. Za prvních devět měsíců roku vzrostly registrace nových osobních vozidel o více než 40 procent a jejich tržní podíl dosáhl 5,6 procenta. Stejného podílu letos dosáhly i dovezené ojeté elektromobily, jejichž meziroční růst je dokonce ještě dynamičtější. Letošní vývoj potvrzuje, že elektromobilita se postupně stává dostupnější a zákazníci ji stále častěji vnímají jako reálnou alternativu k tradičním pohonům," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Dovezených ojetých elektromobilů Češi registrovali za devět měsíců 6179, což na celkovém počtu dovezených ojetých aut představuje 5,6 procenta.

Nejvýraznější nárůst prodejů nových elektromobilů zaznamenala značka Škoda, která získala tržní podíl 36,3 procenta a stala se jedničkou na trhu v Česku. Loni byla jedničkou Tesla, u níž ale letos za tři čtvrtletí prodeje klesly o 43 procent a její tržní podíl se snížil z loňských 38,1 procenta na letošních 15,4 procenta. Mezi nejprodávanějšími značkami elektromobilů patří Tesle druhé místo, třetí je Volkswagen s podílem 6,2 procenta.

Kromě trhu s osobními elektromobily rostly také prodeje dalších typů bateriových automobilů. Za devět měsíců lidé a firmy registrovali 887 takzvaných lehkých užitkových automobilů, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny. Meziročně podíl elektromobilů v této kategorii vzrostl o 231 procent, podíl elektromobilů na všech nově registrovaných autech byl 6,1 procenta.

Pomalu přibývá nákladních elektromobilů, letos jich lidé registrovali 90, což je o 75 aut více než loni, podíl na trhu je 1,6 procenta.

