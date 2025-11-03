https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trh-s-uzitkovymi-elektromobily-za-tri-ctvrtleti-rostl-v-eu-i-v-cesku
Trh s užitkovými elektromobily za tři čtvrtletí rostl v EU i v Česku

3.11.2025 18:50 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Trh s užitkovými elektromobily v letošních třech čtvrtletích rostl v Evropské unii i v Česku. Tržní podíl elektromobilů v EU je ale větší u všech kategorií těchto vozidel, informovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV). Vychází z dat Evropského sdružení výrobců automobilů, ministerstva dopravy, českého Svazu dovozců automobilů a Evropské observatoře pro alternativní paliva.
 
Počet nových lehkých užitkových vozidel na elektrický pohon, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, v EU vzrostl za devět měsíců o 62,7 procenta a s počtem 109 332 automobilů dosáhly elektromobily v této kategorii tržního podílu 10,2 procenta.

U nákladních automobilů zaznamenal prodej elektromobilů v EU růst prodeje o 64,9 procenta a tržní podíl 3,8 procenta, prodeje nových elektrobusů vzrostly v unii za devět měsíců o 49,1 procenta a dosáhly tržního podílu 22,7 procenta.

"Počet nově registrovaných elektrických vozidel v segmentu lehkých užitkových vozidel v letošním roce v Česku významně narostl. V prvních devíti měsících jich bylo registrováno 1000, což je téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Obdobný trend, byť v absolutních číslech zatím méně výrazný, pozorujeme i u nákladních vozidel, kde bylo za stejné období registrováno 90 bateriových elektromobilů, oproti 15 vloni," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič. Elektrobusů v Česku koupili dopravci letos o 15 méně než loni.

Ve srovnání s Evropskou unií jsou tržní podíly elektromobilů v jednotlivých kategoriích v Česku nižší. U lehkých užitkových vozů dosáhl podíl za devět měsíců 6,9 procenta, v EU byl 10,2 procenta, u nákladních automobilů tvořily v Česku elektromobily 1,4 procenta ze všech prodaných, v unii to bylo 3,8 procenta. Podobně u elektrobusů byl v Česku jejich podíl na trhu letos 3,5 procenta, v unii ale 22,7 procenta.

Jaroslav Řezáč

3.11.2025 19:35
kdybych byl zastánce elektro zděšení, tak by se dalo říci, že pisatel článku asi chtěl špatným zprávám dát úsměvná hesla... neb to vypadá jako zpráva pro obveselení rádoby ekologů, kteří si stěžují, že celý ten uhlíkový nesmysl, se globálně snížil v atmosféře jen o 10 %...

Bych řekl, že globálně ty státy mají uhlík v řiti, protože nejsou tak blbý jako EU, která uškrtí husu, která státům snáší zlatá vejde prosperity na debilitě uhlíkobraní ETS
Pražská EVVOluce

