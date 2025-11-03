Trh s užitkovými elektromobily za tři čtvrtletí rostl v EU i v Česku
U nákladních automobilů zaznamenal prodej elektromobilů v EU růst prodeje o 64,9 procenta a tržní podíl 3,8 procenta, prodeje nových elektrobusů vzrostly v unii za devět měsíců o 49,1 procenta a dosáhly tržního podílu 22,7 procenta.
"Počet nově registrovaných elektrických vozidel v segmentu lehkých užitkových vozidel v letošním roce v Česku významně narostl. V prvních devíti měsících jich bylo registrováno 1000, což je téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Obdobný trend, byť v absolutních číslech zatím méně výrazný, pozorujeme i u nákladních vozidel, kde bylo za stejné období registrováno 90 bateriových elektromobilů, oproti 15 vloni," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič. Elektrobusů v Česku koupili dopravci letos o 15 méně než loni.
Ve srovnání s Evropskou unií jsou tržní podíly elektromobilů v jednotlivých kategoriích v Česku nižší. U lehkých užitkových vozů dosáhl podíl za devět měsíců 6,9 procenta, v EU byl 10,2 procenta, u nákladních automobilů tvořily v Česku elektromobily 1,4 procenta ze všech prodaných, v unii to bylo 3,8 procenta. Podobně u elektrobusů byl v Česku jejich podíl na trhu letos 3,5 procenta, v unii ale 22,7 procenta.
Jaroslav Řezáč3.11.2025 19:35
Bych řekl, že globálně ty státy mají uhlík v řiti, protože nejsou tak blbý jako EU, která uškrtí husu, která státům snáší zlatá vejde prosperity na debilitě uhlíkobraní ETS