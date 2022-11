Tři čtvrtiny Čechů šetří kvůli krizi energie, část chce i investovat do opatření

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nejčastěji, konkrétně ve 44 procentech případů, jde o instalace úsporných žárovek a nižší dobu svícení v domácnosti. Přes 40 procent domácností také přistoupilo k šetření teplou vodou nebo k odkladu topné sezony či k vytápění na nižší teplotu.

Kvůli současnému růstu cen energií s nimi šetří tři čtvrtiny Čechů. Většinou omezují spotřebu vody a tepla nebo dobu svícení. Zhruba třetina lidí pak plánuje větší investice do úsporných opatření, jako jsou stavební úpravy či instalace fotovoltaických panelů. Vyplynulo to průzkumu, o jehož výsledcích informoval ČTK Svaz moderní energetiky. Podle něj je pro většinu společnosti současná krize zároveň příležitostí k proměně české energetiky k větší soběstačnosti.Aktuálního růstu cen energií se podle průzkumu, jehož se během listopadu zúčastnilo 1034 respondentů, obává přes 90 procent Čechů. Většina z nich se proto snaží se spotřebou energií šetřit. Vedle omezení samotné spotřeby přitom mnozí chystají investice do některých opatření.

Spolu s tím ale roste také zájem o větší stavební úpravy. Fotovoltaickou elektrárnu plánuje v dohledné době podle průzkumu nainstalovat přes sedm procent domácností, další plánují zateplení střech, fasád nebo výměnu oken.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 60 procent populace současnou krizi vnímá zároveň jako příležitost pro proměnu české energetiky k její větší soběstačnosti, například větším využitím obnovitelných zdrojů, a tím omezení závislostí na ruských energiích.

"Vidíme, že investicím do úspor domácností a rychlejšímu rozvoji moderní energetiky jsou obyvatelé naklonění více než kdy dřív," uvedl ředitel poradenské společnosti Budovy21 Petr Holub. Tato část populace by podle průzkumu zároveň uvítala větší aktivní podporu na tyto investice od státu.

"Společně můžeme tuto topnou sezonu zvládnout. Pro příští je však třeba myslet také na dlouhodobá opatření, která pomohou zajistit trvale udržitelné výdaje za energie. Zateplené domy nebo solární energie je klíčem k nezávislosti na ruském plynu," řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

"Vláda by měla připravit doplněk současné Nové zelené úsporám v podobě zvýhodněných půjček, který pak mohou domácnosti splácet z ušetřených peněz za elektřinu či plyn. Po splacení investice, což může být u fotovoltaiky od šest let, pak domácnost na zelené energie jen vydělává," dodal.

K větší podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyzvala vládu v minulých dnech také nová iniciativa Osvoboďme Česko. Ta žádá například o větší balík peněz pro dotační programy podporující obnovitelné zdroje nebo zjednodušení procesů k podobným projektům. Podle iniciativy jde o řešení závislosti na ruském plynu i jistotu dostupných cen energie. Výzvu podpořilo přes 3100 signatářů z řad profesních energetických sdružení, firem a odborné veřejnosti a energetických specialistů.

