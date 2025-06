V ČR loni klesly prodeje fairtradové kávy i kakaa, důvodem je rostoucí cena

Jaroslav Pokorný 10.6.2025 20:54

dětská práce je zakázaná...............

Od dětství jsem "musel" pracovat, pomáhat v našem malém hospodářství. Jakmile jsem byl schopný, musel jsem každé odpoledně natrhat kopřivy pro housata, brzy jsem se i naučil - bezpečně - je řezat na ruční řezačce, pást ta housata a hlídat je - zvládnout i syčící husu, jen o málo větší jsem už měl povinnost pást krávu. Nejprve ji maminka odvázala od žlabu, uvázala na provaz a vyvedla ze stáje. Pak - snad už v 9(?) letech - jsem to zvládnul sám. Odvázat kozu, ta chodila sama, krávě uvázat provaz kolem krku, odvázat od žlabu, hvízdnout na psa a šlo se na pastvu. Třebas i kilometr od vesnice. Chodilo nás tak vícero, i ze sousední vsi. Hráli jsme si, pekli brambory, i fakticky upytlačené pstruhy či raky - krásné vzpomínky na dětství. Vím, jak je kráva těžká, protože mně jednou šlápla na nohu. Na štěstí byla hluboká podestýlka, noha zajela do hnoje.

Jakmile jsem byl jsem trochu schopný, už jsem kydal hnůj nejen od králíků, ale i od prasete. Asi od 12 let mě táta učil králíky, slepice, pak i husy zabíjet a kuchat.

O léta později k nám do socialistického podniku běžně o prázdninách chodívala děcka od 12 let na drobné práce - odlisťovat rouby, sbírat spadané meruňky a luštit z nich semena. Pracovat mohl max. 6 hod. a chodila ráda, že si vydělala pár korun. Pak i soudruzi rozhodli, že děti smějí být zaměstnávány až od 15 let. A my měli problém, koho na takové levné práce sehnat.

A nyní se "šílí" z toho, když by měly děti doma pomáhat.

