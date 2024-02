Tři světově největší firmy zaměřené na větrnou energii čekají složitý rok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Tři největší firmy změřené na větrnou energii čekají složitý rok. Německá společnost Siemens Energy navzdory solidním výsledkům v závěru loňského roku čeká ztrátu, zatímco dánská společnost Vestas navrhla nevyplatit letos žádnou dividendu. Další dánský podnik Orsted vedle pozastavené dividendy na finanční roky 2023 až 2025 počítá navíc i s propouštěním. Firmy o tom dnes informovaly ve svých výsledkových zprávách. Jejich hospodaření odráží pokračující problémy v odvětví, jako je zpožďování projektů, problémy se zařízeními či dopady inflace, uvedla agentura Reuters.

Siemens Energy, který je největším světovým výrobcem pobřežních větrných turbín, letos ve své divizi Siemens Gamesa očekává ztrátu před započtením jednorázových položek přibližně dvě miliardy eur (50 miliard Kč). Problémy s kvalitou některých modelů určených pro umístění na pevnině způsobily v této divizi krizi. Generální ředitel Christian Bruch řekl, že i když má energetický sektor jako celek silné základy, rychlost, jakou se rozšiřují sítě a obnovitelné zdroje, podle něj stále není dostatečná.

Za první čtvrtletí svého finančního roku ale Siemens Energy vykázal díky mimořádným příjmům čistý zisk 1,58 miliardy eur po ztrátě 598 milionů eur před rokem. Bez vlivu mimořádných položek zisk činil 208 milionů eur, což je výrazné zlepšení proti ztrátě 282 milionů eur ve stejném období předchozího roku. Příčinou byly právě potíže v divizi Siemens Gamesa.

Současná výstavba větrných farem, která se odehrává zejména v Číně, podle Brucha nasměrovala svět ke zvýšení globální kapacity obnovitelných zdrojů do roku 2030 dvaapůlnásobně. To znamená pod cíl trojnásobku dohodnutý na loňské konferenci o klimatu COP28 v Dubaji. Kromě toho růst cen surovin a komponentů, stejně jako zpoždění při vydávání regulačních opatření, způsobily odpisy a ztráty napříč odvětvím. A to navzdory silné poptávce po technologiích pro obnovitelné zdroje energie.

Hlavní investiční ředitel dánského penzijního fondu AkademikerPension Anders Schelde řekl, že tržní podmínky pro větrné elektrárny u pobřeží je potřeba změnit, aby toto odvětví bylo opět ziskové.

Dánská společnost Vestas, která je předním světovým výrobcem větrných turbín, se v posledním čtvrtletí loňského roku vrátila k provoznímu zisku. Rozhodla se ale pozastavit výplatu dividend a její generální ředitel varoval, že v letošním roce budou sektor nadále tížit problémy.

Orsted oznámil revizi portfolia a také propouštění, firma totiž přistoupila k velkým odpisům kvůli zpoždění projektů ve Spojených státech. Podnik uvedl, že do roku 2026 má za cíl snížit fixní náklady o jednu miliardu dánských korun (3,35 miliardy Kč), což by zahrnovalo, že Orsted zruší 600 až 800 pracovních míst po celém světě. Jen letos by tak v rámci revize bylo propuštěno asi 250 zaměstnanců.

"Abychom zlepšili naši konkurenceschopnost, zajistili tvorbu hodnoty a ujistili se, že jsme schopni přilákat kapitál do obnovitelných zdrojů, uděláme z Orstedu štíhlejší a efektivnější společnost," řekl generální ředitel Mads Nipper. Dánské ministerstvo financí uvedlo, že rozhodnutí firmy Orsted pozastavit výplatu dividend způsobí v letech 2024 až 2026 v rozpočtu výpadek 9,8 miliardy dánských korun (téměř 33 miliard Kč). Stát má v Orstedu podíl 50,1 procenta.

Akcie společnosti Siemens Energy na burze ve Frankfurtu nad Mohanem odpoledne přidávaly méně než půl procenta na 168 eur, akcie firmy Vestas měly k dobru přes šest procent a prodávaly se téměř za 200 dánských korun. Akcie firmy Orsted, která je největším světovým developerem příbřežních projektů na využití větrné energie, vykazovaly zhruba dvouprocentní pokles na 378 dánských korun.

