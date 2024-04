Tři uhelné elektrárny vypustily stejně emisí jako všechna auta v ČR, uvedly ekologické organizace

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Uhelná elektrárna Tušimice.

Tři tuzemské uhelné elektrárny vypustily loni téměř stejné množství emisí jako všechna osobní auta v ČR. Vyplývá to ze statistiky emisních povolenek za loňský rok, kterou zveřejnila Evropská komise a informovali o ní ekologičtí aktivisté z Hnutí Duha a Greenpeace. Počerady, které patří skupině Sev.en podnikatele Pavla Tykače a Tušimice a Prunéřov, jež vlastní skupina ČEZ, podle dat vypustily v roce 2023 dohromady přes deset milionu tun oxidu uhličitého. Energetické firmy v reakci upozornily, že zmíněné zdroje vyrábějí i nejvíce elektřiny.

"Pokud chceme adekvátně přispět ke globálnímu úsilí o zastavení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni, tak to bez velmi rychlého odstavování uhelných elektráren a velmi rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů, akumulace či úspor energie prostě nepůjde," uvedl Jíří Koželouh z Hnutí Duha.

Počerady, Tušimice a Prunéřov vypustily loni podle zveřejněných dat dohromady 10,7 milionu tun oxidu uhličitého. Jedná se o téměř stejné množství, které vypustí všechna osobní auta, která jezdí na českých silnicích. Ty podle ekologických organizací za rok vypustí 11,1 milionu tun emisí oxidu uhličitého.

"Logicky největší uhelné elektrárny jsou v čele žebříčku. Důležitý je ale trend snižování emisí. Emisní intenzita skupiny ČEZ na vyrobenou elektřinu loni dále poklesla o osm procent a letos bude pokles dále pokračovat na 0,25 tuny oxidu uhličitého na vyrobenou megawatthodinu," řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

ČEZ podle něj naplňuje svoji strategii postupného přechodu k nízkoemisní až bezemisní výrobě elektřiny postavené na obnovitelných zdrojích, ve které se firma zavázala ke snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 o 55 procent a chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040.

Mluvčí Sev.en Gabriela Sáričková Benešová uvedla, že největší české uhelné elektrárny vypouštějí nejvíce oxidu uhličitého, protože pro potřebu lidí a firem vyrábějí nejvíc elektrické energie.

"Je to podobná situace jako v dopravě, kdy nejfrekventovanější dopravní tahy mají také nejvyšší emise. Elektrárny ze skupiny Sev.en Česká energie patří mezi největší výrobce energie z uhlí v České republice, proto jsou také na předních místech v žebříčku producentů oxidu uhličitého. V minulých letech jsme do opravy a ekologizace našich zdrojů investovali miliardy korun," dodala.

Elektrárna Počerady vypustila podle ekologických organizací emisí nejvíce, konkrétně 4,1 milionu tun oxidu uhličitého, Tušimice pak 3,6 milionu tun a Prunéřov tři miliony tun. Další v pořadí byly elektrárna Chvaletice, která patří Sev.en a elektrárna Ledvice ze skupiny ČEZ.

Největší zdroje emisí oxidu uhličitého v ČR v roce 2023:

název typ emise oxidu uhličitého (v tunách) vlastník Elektrárna Počerady uhelná elektrárna 4,094.255 Sev.en Česká energie a.s. Elektrárna Tušimice 2 uhelná elektrárna 3,570.884 ČEZ, a. s. Elektrárna Prunéřov 2 uhelná elektrárna 3,025.634 ČEZ, a. s. Elektrárna Chvaletice uhelná elektrárna 2,893.905 Sev.en Česká energie a.s. Elektrárna Ledvice uhelná elektrárna 2,823.304 ČEZ, a. s. Třinecké železárny železárny (využívání uhlí) 2,536.457 Třinecké železárny, a.s. Unipetrol petrochemie + spalování uhlí 2,292.832 Orlen Unipetrol a.s. Teplárna Kladno uhelná teplárna 1,772.349 Sev.en Česká energie a.s. Elektrárna a teplárna Třinec uhelná elektrárna a teplárna 1,418.581 Energetika Třinec, a.s. Elektrárna Mělník 1 uhelná teplárna 1,382.611 ČEZ, a. s.

Zdroj: Ekologické organizace na základě dat Evropské komise

