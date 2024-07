Triatlonisté na OH přišli kvůli zhoršené kvalitě vody o tréninky v Seině

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Triatlonisté na olympiádě v Paříži přišli kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti o dnešní tréninky v Seině. Pořadatelé her však věří, že závody se uskuteční podle plánu. Uvedla to agentura AFP.Organizátoři do vyčištění Seiny investovali 1,4 miliardy eur (35,5 miliardy korun) a mimo jiné nechali vybudovat speciální nádrže na odpadní vody. Ani to však nepomohlo a kvalita vody v řece se po dvoudenním dešti zhoršila.

Dnešní tréninky proto byly zrušeny, ale předpověď počasí dává naději, že triatlonové závody se budou konat podle plánu. Pokud by to nešlo, mohlo by se podle pravidel soutěžit v duatlonu bez plavecké části.

Závod triatlonistů je v Paříži na programu v úterý a závod žen, v němž bude české barvy hájit Petra Kuříková, se má uskutečnit ve středu. Smíšená štafeta by se poté měla konat 5. srpna.

V Seině se mají 8. a 9. srpna uskutečnit také závody v dálkovém plavání, v nichž se představí i Martin Straka. Pokud by se kvalita vody v řece nezlepšila, přesunuli by je pořadatelé do Vaires-sur-Marne, kde se konají veslařské a kanoistické soutěže.

reklama