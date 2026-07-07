Trump omilostnil 11 lidí, většinou usvědčených z porušení zákona o ovzduší
7.7.2026 00:39 (ČTK)
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Foto | palinchak / Depositphotos
Trumpova administrativa se v únoru distancovala od vědeckého zjištění, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a zrušila federální normy pro emise z výfukových plynů pro osobní a nákladní automobily.
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