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Trump omilostnil 11 lidí, většinou usvědčených z porušení zákona o ovzduší

7.7.2026 00:39 (ČTK)
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Foto | palinchak / Depositphotos
Americký prezident Donald Trump v pátek omilostnil 11 lidí, v devíti případech usvědčených z porušení zákona o ochraně ovzduší úpravami nebo znemožňováním kontrol emisí u kamionů. Uvedl to podle agentury Reuters zástupce Bílého domu.
 
Sám Trump na své síti Truth Social informoval o šesti mužích, kteří byli podle něj za administrativy jeho předchůdce Joea Bidena stíháni za "opravu svého auta".

Trumpova administrativa se v únoru distancovala od vědeckého zjištění, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a zrušila federální normy pro emise z výfukových plynů pro osobní a nákladní automobily.

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