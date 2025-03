Trutnov chystá zasypání lomu Libeč kamením ze stavby dálnice. Stovky lidí jsou proti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Město Trutnov chystá zasypání opuštěného a zatopeného lomu Libeč v severní části města. Podle starosty Michala Rosy (ODS) jde o nebezpečnou lokalitu, eroze tam v poslední době způsobila masivní odtrhy. K sanaci lomu by radnice chtěla využít kámen a zeminu z nedaleké stavby dálnice D11.Proti záměru v úterý vznikla petice za zachování lomu jako cenné přírodní a rekreační lokality. Petenti požadují okamžité zastavení plánů na zavážku a likvidaci lomu. Petici do dnešního odpoledne podepsalo přes 400 lidí.

"Likvidace lomu měla proběhnout po ukončení těžby, ale bohužel se to nestalo. Upozornění na nebezpečí a zákazy vstupu postupně zmizely a lom časem přešel do majetku města," uvedl starosta na facebooku města. Lidé se podle něj přes hrozící nebezpečí chodí do lomu koupat. Cílem města je podle starosty lokalitu přeměnit na přírodní park se zachováním vodní plochy. "Chceme, aby si místo zachovalo svůj půvab, rekreační charakter a bylo veřejnosti přístupné," uvedl. Lom leží u silnice I/16 směrem k hranici, z centra města to je k němu šest kilometrů.

Sanaci lomu za "vysoké desítky milionů korun" by podle starosty mohlo výrazně zlevnit využití zeminy a kamene ze stavby dálnice na zasypání lomu o opevnění svahů. "Stavba dálnice je tak příležitostí, jak dát věci do pořádku za minimální vynaložené náklady. Celý záměr je ve fázi přípravy, povolovací proces teprve probíhá," uvedl starosta. Stavba 21 kilometrů dlouhé dálnice z Trutnova k hranici začala loni v říjnu a hotová by měla být do jara 2028.

Odpůrci zasypání desítky let opuštěného lomu argumentují tím, že lokalita je významnou geologickou oblastí evidovanou Českou geologickou službou, která je součástí Národního geoparku Broumovsko. Lom je podle nich také důležitým útočištěm vzácných druhů živočichů a rostlin a jeho zavážka by znamenala nenahraditelnou ztrátu pro přírodu i obyvatele regionu.

"Město tvrdí, že zde chce vytvořit park pro veřejnost, ale vše plánuje v tichosti a bez jejího vědomí," uvedl v tiskové zprávě mluvčí petičního výboru Petr Luhan. Podle petentů se do lomu dostane stavební odpad. "Je to krajinářsky i ekologicky naprosté zvěrstvo. Projekt lze vnímat jako snahu ušetřit náklady na likvidaci stavebního odpadu na úkor přírody," uvedl krajinný ekolog a člen petičního výboru Martin Hanousek, který je i členem vedení Zelených v hradeckém kraji.

Pokud by se k zavezení lomu využil materiál z dálnice, významně by se podle starosty v Trutnově snížila dopravní zátěž spojená se stavbou dálnice. "Bavíme se o stovkách vozidel, které buď komunikaci I/16 do Královce překříží a skončí v lomu, nebo pojedou s výkopkem přes obydlené území města," uvedl.

