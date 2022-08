Turecká loď bude zkoumat zásoby plynu a ropy ve Středomoří, Řecko je v pozoru

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Turecko vysílá svou loď Abdulhamid Han, aby začala s průzkumem zásob ropy a plynu ve Středomoří. Oznámil to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, podle kterého bude plavidlo působit v tureckých vodách. Obdobné turecké aktivity vyvolaly v minulosti silné spory Ankary s Řeckem a Kyprem. Atény uvedly, že situaci monitorují, uvedla agentura Reuters.

Erdogan se včera zúčastnil slavnostního zahájení provozu čtvrté a největší turecké průzkumné lodě Abdulhamid Han. Uvedl, že turecké úřady plavidlo vyšlou do oblasti, která se nachází zhruba 55 kilometrů od letoviska Gazipaša na jižním pobřeží. Je to poprvé od podzimu 2020, co se turecká loď bude věnovat průzkumu tohoto druhu ve východním Středomoří.

Podle Erdogana bude loď působit v části moře, nad kterou má suverenitu Turecko. "Nepotřebuje k tomu od nikoho povolení," uvedl prezident. Podle agentury Reuters se označené území nachází mimo námořní prostor, na který si činí nárok Kypr.

"Musíme být pozorní," uvedl mluvčí řecké vlády. Podle něj Atény vždy udělaly, co bylo zapotřebí, aby chránily mezinárodní právo a své státní zájmy.

Turecké průzkumy zásob plynu a ropy ve Středomoří v minulosti vyvolaly silné spory mezi Ankarou, Aténami a Nikósií. Napětí se výrazně zvýšilo v roce 2020, když turecká loď Oruç Reis vedla geologický průzkum ve východním Středomoří u řeckého ostrova Kastellorizo. Podle Řecka se jednalo o porušení mezinárodního práva, což Turecko odmítlo. V posledních týdnech si Atény stěžují, že turecké vojenské letouny narušují řecký vzdušný prostor v Egejském moři.

Podle tureckého tisku je Abdulhamid Han největší a technologicky nejvyspělejší průzkumnou lodí, kterou Turecko vlastní. Plavidlo vykonává geologické průzkumy za pomocí vrtů. Turci mají k dispozici ještě další tři lodě tohoto typu a také dvě plavidfla pro seismický průzkum. Vedle Středomoří mapuje Ankara podmořské zásoby plynu a ropy také v Černém moři.

