Turista chtěl v polských Tatrách selfie s medvědem, šelma ho zranila

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Alexas_Fotos / Pixabay Momentálně se medvědi intenzivně krmí, aby si nastřádali tukové zásoby před zimním spánkem, čili jsou obzvlášť nebezpeční.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvaasedmdesátiletý turista na polské straně Tater narazil na medvěda. V touze po společném snímku přistoupil k šelmě tak blízko, že jej kousla do nohy, uvedla polská televize TVN 24 . Zraněný turista skončil v nemocnici. "Muž měl veliké štěstí. Zranění není příliš vážné," dodala s odvoláním na lékaře.

Incident potvrdila správa národního parku, ale zatím bez dalšího vyjádření. Stanice neuvedla turistovu národnost, ovšem z kontextu je zřejmé, že šlo o Poláka.

"Okolo poledne do nemocnice dovezli 72letého pacienta z Chocholowské doliny, pokousaného a podrápaného medvědem. Nejspíše - alespoň podle líčení pacienta - chtěl nebezpečné zvíře vyfotit," řekl televizi Jerzy Toczek z nemocnice v Zakopaném. Pacientovi stačilo sešít ránu, pak opustil nemocnici vlastními silami, je v dobrém stavu, ujistil lékař.

Momentálně se medvědi intenzivně krmí, aby si nastřádali tukové zásoby před zimním spánkem, čili jsou obzvlášť nebezpeční. V případě nečekaného setkání je nejlepší vzdálit se opačným směrem, potichu a klidně, protože v případě útěku by medvěd mohl turistu pokládat za prchající kořist. Nelezte ani stromy, protože to umí medvědi mnohem lépe, poradila televize. Zvláště ostražitý by měl být člověk v případě, že narazí na medvídě, protože v okolí může být medvědice, která bývá při obraně mláďat agresivní.

Přečtěte si také | Co dělat, když se na túře potkáte s pasteveckým psem?

Medvědy nekrmte a nenechávejte po sobě zbytky jídla či obaly od potravin, které by mohly medvědy zaujmout; nepřibližujte se k medvědům, abyste si pořídili záběry; fotoblesk či světlo baterky je mohou rozdráždit, radí také odborníci.

reklama