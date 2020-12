Co dělat, když se na túře potkáte s pasteveckým psem?

Břetislav Machaček 7.12.2020 10:04

Pořád to je o jednom a tom samém. Co vše budou muset chovatelé, turisté

a místní obyvatele obětovat a strpět díky ochraně kreatury na vlka, která

se přestala obávat člověka jako vrcholového predátora? I ten pastevecký

pes nemusí být řešením a pokud udělá turista či i dítě chybu, tak může

setkání dopadnout tragicky. To vše prý musíme obětovat, protože nelze

vlkům alespoň "vyprášit" kožich při každém útoku na stáda a při toulkách

v blízkosti lidských obydlí. A tak budeme vymýšlet příručky, jak chránit

ovce, jak cvičit psy, jak se chovat při setkání s těmi psy a nebo i vlky.

Vše vymyslí teoretici, kteří chovají čivavy a místo ovcí křečky. Lidem

z praxe je to k smíchu, protože neznám za svoji praxi se psy psa, kterému

alespoň jednou "neruplo v bedně" a zachoval se nestandartně. Často ani chovatel neví, proč k tomu došlo a co bylo příčinou. Může to být i bolest, momentální situace, kterou není schopen vyhodnotit jinak a nebo i chování samotného chovatele. Je to taky tvor chybující a ne pouze robot pracující

podle návodu k použití. Náprava takového stavu je často nad síly chovatele

a to ještě musí být v dosahu. Neidealizujme si pastevecké psy jako něco,

co situaci s kreaturami na vlka situaci vyřeší. Řešení je ve znovunabytí

respektu vlků a to bohužel jakýmkoliv způsobem.

