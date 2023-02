Turisty do oblasti Hřenska by po požáru mohly přitáhnout tzv. shuttle busy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Turisty by do oblasti Hřenska na Děčínsku, kde zůstane zavřená Edmundova soutěska i Gabrielina stezka na Pravčickou bránu, mohly přilákat speciální autobusy. Tzv. shuttle busy budou turisty vozit k výchozím bodům turistických tras. Pilotní testování nové dopravy mezi Meznou, Hřenskem a Hájenkami by mělo začít v dubnu, řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Kromě autobusů vznikne alternativní trasa pro pěší Tři prameny - Mezná a počítá se s novým značením cest a mapami na informačních tabulích, vyplynulo ze schůzky ke zmírnění dopadů loňského požáru na turistický ruch.

"Hledali jsme alternativu, kterou bychom umožnili turistům vytvořit turistický systém, aby se nemuseli vracet stejnou cestou zpět, což nejde," uvedl náměstek. Důvodem je uzavření cest jak po požáru, tak po kůrovcové kalamitě. Z toho důvodu začnou po půlhodinách jezdit v okolí Hřenska speciální autobusy. "Ze Hřenska by jezdily na Meznou a Mezní Louku a zpět přes Hřensko a Janov až na Hájenky," řekl Řehák. Na celou sezonu provoz autobusů vyjde asi na dva miliony korun. Kraj chce, aby část přispěl národní park.

Edmundova soutěska v údolí říčky Kamenice, kde obec Hřensko provozuje přepravu na lodičkách, zůstane zavřená nejméně jednu sezonu, řekl ČTK starosta obce Zdeněk Pánek. Pádem hrozí několik tisíc stromů, nestabilních je nejméně sedm desítek skalních útvarů. Hřensko je na provozu loděk finančně závislé. Na Divokou soutěsku se lidé podle Pánka dostanou z Mezné. Lodičkou se bude možné projet obousměrně po zhruba 500metrové plavební dráze. Podle Pánka má už nyní obec finanční problémy a očekává, že bude propad návštěvnosti pokračovat i v tomto roce. Trasa k Divoké soutěsce totiž podle starosty není vhodná pro malé děti, kočárky či hůře pohyblivé seniory.

Edmundova soutěska byla v národním parku pro turisty velkým lákadlem. Loďky nevyjely od té doby, co začalo v parku hořet, a obec dál počítá škody. Pánek nevyloučil, že požádá stát o kompenzaci. Úřad bude navíc nucen propustit některé své zaměstnance, kteří provoz lodiček zajišťovali. Soutěsky v roce 2019 navštívilo téměř 400 000 lidí, loni to bylo o 57 procent méně. Liší se zájem také o jednotlivé soutěsky. Zatímco loni navštívilo Edmundovu soutěsku asi 117 000 lidí, k Divoké soutěsce si našlo cestu asi 14 000 výletníků. Národní park pak v roce 2019 navštívilo 1,24 milionu lidí, loni to bylo okolo půl milionu turistů.

Správa národního parku podle ředitele Petra Kříže pokračuje v kácení stromů jak po požáru, tak po kůrovcové kalamitě. "Po požáru nás budou provázet další rizika, na Gabrielině stezce je potřeba odtěžit asi 2500 stromů," uvedl Kříž, který připomněl také nedávnou událost, kdy se na cestě od Tří pramenů směrem k Pravčické bráně kvůli větru uvolnil skalní masiv.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko odhaduje propad tržeb v Českém Švýcarsku v souvislosti s požárem na 600 milionů korun. Letos očekává pokles návštěvnosti až o 40 procent.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

