https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-breclavi-letos-vznikne-jedno-z-nejvetsich-bateriovych-ulozist-v-cesku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Břeclavi letos vznikne jedno z největších bateriových úložišť v Česku

21.8.2025 10:08 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Břeclavi letos vznikne jedno z největších bateriových úložišť v Česku. Mělo by přispět ke stabilitě sítě, kapacitu bude mít 31 megawatthodin, uvedli zástupci firmy MND. Jeho provoz začne na začátku příštího roku. Společnost má v plánu dokončit dalších šest velkokapacitních bateriových úložišť v ČR a další dvě v Německu.
 
Energetici začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící bateriová úložiště. Podle Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT dosud největší zprovozněné úložiště od společností LG Energy Solution, Siemens a LTW Battery v Česku má kapacitu 29 megawatthodin.

Možnost zapojování samostatných bateriových úložišť do sítě vychází z letos schválené novely energetického zákona Lex OZE III, která po letech diskusí vymezila v Česku pravidla pro akumulaci, agregaci a flexibilitu energie.

Nyní jsou podle asociace v ČR tato zařízení zatím spíše raritou, protože neexistovalo jejich legislativní ukotvení ani finanční podpora. Několik větších systémů sice funguje, ale pouze v kombinaci s dalšími energetickými zdroji, nejčastěji v teplárnách, elektrárnách, s plynovým zdrojem či s fotovoltaikou.

"Výhodou bateriových úložišť je, že jsou relativně kompaktní a nevyžadují rozsáhlé zábory plochy a obvykle se nacházejí v méně atraktivních oblastech jako jsou průmyslové zóny," řekl Michal Sasín z MND. Například v Břeclavi se jedná o pozemek v blízkosti rozvodny vysokého napětí. "Další máme v plánu vybudovat v místě našich fotovoltaických elektráren, čímž optimalizujeme jejich využitelný výkon," dodal.

Velkokapacitní bateriová úložiště zvyšují stabilitu sítě a urychlují přechod k udržitelnější energetické skladbě. Zároveň umí reagovat nejen na přebytky, ale také nedostatky energie v síti, a tím předcházet výpadkům. Celková kapacita budovaných bateriových úložišť MND v Česku bude podle firmy 107 megawatthodin.

Další velká bateriová úložiště mimo jiné plánuje skupina Sev.en finančníka Pavla Tykače, a to ve Chvaleticích na Pardubicku a v Kladně. Svou kapacitou by měla několikanásobně předčit doposud spuštěná zařízení v ČR.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Obloha Foto: Zdeňka Vítková Ekolist.cz V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Začínají platit novely energetického zákona týkající se plynu a ukládání energie fotovoltaický panel Foto: Voice0Reason Flickr Pardubice se připravují na sdílení elektřiny z vlastních výroben

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 12

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 174

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 27

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 6

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist