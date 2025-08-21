U Břeclavi letos vznikne jedno z největších bateriových úložišť v Česku
Možnost zapojování samostatných bateriových úložišť do sítě vychází z letos schválené novely energetického zákona Lex OZE III, která po letech diskusí vymezila v Česku pravidla pro akumulaci, agregaci a flexibilitu energie.
Nyní jsou podle asociace v ČR tato zařízení zatím spíše raritou, protože neexistovalo jejich legislativní ukotvení ani finanční podpora. Několik větších systémů sice funguje, ale pouze v kombinaci s dalšími energetickými zdroji, nejčastěji v teplárnách, elektrárnách, s plynovým zdrojem či s fotovoltaikou.
"Výhodou bateriových úložišť je, že jsou relativně kompaktní a nevyžadují rozsáhlé zábory plochy a obvykle se nacházejí v méně atraktivních oblastech jako jsou průmyslové zóny," řekl Michal Sasín z MND. Například v Břeclavi se jedná o pozemek v blízkosti rozvodny vysokého napětí. "Další máme v plánu vybudovat v místě našich fotovoltaických elektráren, čímž optimalizujeme jejich využitelný výkon," dodal.
Velkokapacitní bateriová úložiště zvyšují stabilitu sítě a urychlují přechod k udržitelnější energetické skladbě. Zároveň umí reagovat nejen na přebytky, ale také nedostatky energie v síti, a tím předcházet výpadkům. Celková kapacita budovaných bateriových úložišť MND v Česku bude podle firmy 107 megawatthodin.
Další velká bateriová úložiště mimo jiné plánuje skupina Sev.en finančníka Pavla Tykače, a to ve Chvaleticích na Pardubicku a v Kladně. Svou kapacitou by měla několikanásobně předčit doposud spuštěná zařízení v ČR.
