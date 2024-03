U Havlíčkova Brodu narážejí labutě do drátů, ochránci jednají o opatřeních s energetiky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V území s rybníky u Havlíčkova Brodu podle ochránců přírody narážejí často labutě do elektrických drátů. Usmrcených nebo těžce zraněných jich tam bylo nejméně deset. Nad rybníky, kde labutě pravidelně hnízdí, procházejí dvě linky elektrického vedení. Ochránci jednají s energetiky o osazení prvků, díky nimž by byly dráty lépe vidět. Vyplývá to z tiskové zprávy záchranné stanice Pavlov.

Kaskáda rybníků je mezi vsí Termesivy a Pohledskými Dvořáky. "Za posledních tři roky evidujeme čtyři příjmy labutí z této lokality, které se zranily nárazem do vodičů elektrického vedení," uvedl ředitel stanice Zbyšek Karafiát. Dodal, že lidé oznamují i mrtvé labutě z této oblasti.

Předloni tam měl pár labutí čtyři mláďata. "Během podzimu a zimy byly postupně pod dráty elektrického vedení nalezeny tři uhynulé labutě, čtvrtá střet přežila se zlomenou nohou. Od počátku letošního roku byly pod dráty nalezeny už dvě labutě," uvedl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny.

Lokalitou procházejí dvě linky elektrického vedení. Přímo nad rybníky vede linka s napětím 22 kilovoltů (kV). Energetici už slíbili, že toto vedení v letošním roce zabezpečí prvky, které zlepší jeho viditelnost, což by u labutí mohlo podstatně snížit počet úrazů, řekl Hlaváč ČTK. "Existují situace, kdy ani to zviditelnění nepomůže, hlavně u mladých labutí. I když to vidí, tím, jak jsou těžké, tak nedokážou změnit směr letu," uvedl. Dodal, že labutě létají, i když je mlha nebo za soumraku.

Kromě linky 22 kV vede blízko rybníků elektrické vedení s napětím 400 kV. Na této lince jsou osazené ochranné prvky v podobě balonů. Podle ochránců jsou tyto prvky určené hlavně pro letový provoz, mají třicetimetrové rozestupy. Pro ptáky takové zviditelnění není ideální, ale do nějaké míry funguje, uvedl Hlaváč. Labuť uhynula také po nárazu do těchto drátů, víc zraněných ptáků ale ochránci zaznamenali u elektrického vedení s napětím 22 kV.

Elektrické dráty mohou způsobit zranění více druhům ptáků. Takových případů jsou podle ochránců v republice stovky. Na úpravy jsou potřeba finance a energetici musí vedení kvůli pracím vypnout, takže to není jednoduchá záležitost a reakce bývá v řádu měsíců až let, uvedla záchranná stanice.

reklama