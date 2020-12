U Hranic zasahovali kvůli neznámé zpěněné látce v Bečvě hasiči

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vojtěch Dočkal / Vojtěch Dočkal / Wikimedia Commons Zpěněná voda v Hranicích má nejspíš souvislost s pracemi na řece. Vyplývá to i ze zkušeností rybářů a hasičů. Zásah hasičů by tak neměl souviset ani s dnešním únikem neznámé látky ve Valašském Meziříčí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hasiči zasahovali v řece Bečvě v Hranicích na Přerovsku kvůli výskytu neznámé zpěněné látky. Postavili zde norné stěny. S největší pravděpodobností má zpěněná voda souvislost s pracemi na řece, řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Vyplývá to i ze zkušeností rybářů a hasičů. Zásah hasičů by tak neměl souviset ani s dnešním únikem neznámé látky ve Valašském Meziříčí.

"Zasahujeme v Hranicích na řece Bečvě, kde byl nahlášen výskyt neznámé zpěněné látky. Postavili jsme norné stěny, díky nimž jsme pěnu zachytili, odebrali jsme vzorky a monitorujeme tok. Uhynulé ryby nalezeny nebyly. Zpěněná voda nejspíše souvisí s pracemi na řece," uvedla mluvčí hasičů.

Podotkla, že o situaci byli informováni starostové obcí po i proti proudu řeky v Olomouckém kraji a všechny dotčené úřady. "Odebrané vzorky budou předány laboratoři do Frenštátu pod Radhoštěm," doplnila mluvčí.

Hasiči v Bečvě dnes zasahovali i na území Zlínského kraje a to ve Valašském Meziříčí-Juřince, kam opět unikla neznámá látka. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové šlo o neznámou hustší bezbarvou látku. Jedná se již o třetí únik neznámých látek od konce září tohoto roku, kdy Bečvu postihla závažná ekologická havárie a to v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb. Podle České inspekce životního prostředí šlo o kyanid, okolnosti případu se stále vyšetřují.

reklama