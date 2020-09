U lomu Hájek začala výstavba unikátní technologie na čištění vod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Evropský projekt Lifepopwat, který podporuje inovativní technologii čištění vod, má rozpočet 80 milionů korun. Náklady na ověření technologie u lomu Hájek činí zhruba 18 milionů korun. Ilustrační foto

Na výsypce lomu Hájek u obce Hroznětín na Karlovarsku začaly stavební práce na technologii na čištění vod kontaminovaných pesticidy. Výstavba pětistupňového systému potrvá přibližně rok, poté se bude technologie dva roky testovat. Informoval o tom vedoucí projektu Miroslav Černík. Cílem projektu je zabránit rozšíření nebezpečných látek do okolí a povrchových vod.

"V současné době byly zahájeny výkopové práce na první z kaskády aktivních čistících stupňů, přičemž první stupeň bude mít za cíl vodu, která sem natéká, formou kaskád provzdušnit. Tady se bude srážet železo, které bude sedimentovat a následně bude odtěženo," řekla ČTK Tereza Hnátková ze společnosti Dekonta, která systém na čištění vod staví.

Po dokončení bude systém podle ní vypadat jako terasovitá zahrada. "Z místa, kde v současné době protéká oranžová voda s mírným zápachem pesticidních látek, by tady měl vzniknout přírodě blízký systém, který bude zapadat do krajinného rázu," dodala Hnátková.

Technologie Wetland+, která bude při čištění vod využita, je založena na sérii filtračních a sorpčních polí, ve kterých je železo a přírodní látky jako rašelina nebo biouhlí. Podle Černíka je technologie bezúdržbová a dokáže roky fungovat bez zásahu člověka. Dále při ní přibude uměle vytvořeny mokřad, který zvýší biodiverzitu prostředí. "Při oxidaci železa se razantně redukují látky v jeho okolí a pesticidy nejsou výjimkou. K finálnímu čištění dojde v mokřadu, kde kořenový systém orobince, travin a dřevin přirozeným způsobem vodu vyčistí," popsal Černík.

V odvalu Hájek bylo v 60. a 70. letech na ploše o velikosti přibližně 30 hektarů uloženo obrovské množství pesticidních látek, především lindanu. Používal se do 70. let v zemědělství jako pesticidní postřik na polích. Jeho výroba sebou nesla velkou produkci odpadních látek, které byly do lokality Hájek navezeny z výrobny lindanu z Neratovic. Tyto pesticidní látky byly vyhodnoceny jako látky dlouhodobě setrvávající v životním prostředí a ohrožující lidské zdraví i při malých koncentracích.

Evropský projekt Lifepopwat, který podporuje inovativní technologii čištění vod, má rozpočet 80 milionů korun. Náklady na ověření technologie u lomu Hájek činí zhruba 18 milionů korun.

