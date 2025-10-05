https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-menhartic-na-trebicsku-muze-byt-vetrny-park-v-referendu-bylo-pro-65-pct-hlasu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Menhartic na Třebíčsku může být větrný park, v referendu bylo pro 65 procent hlasů

5.10.2025 20:52 | MENHARTICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Menhartic na Třebíčsku může vyrůst větrný park. S jeho výstavbou v katastrálním území obce souhlasilo v místním referendu 59 lidí, což bylo 65,55 procenta z 90 odevzdaných hlasů. Proti bylo 31 obyvatel, tedy 34,44 procenta. Vyplývá to ze zápisu místní komise na webu obce. Referendum je platné a jeho výsledek je pro obecní zastupitelstvo závazný.
 
Referenda se zúčastnilo 78,9 procenta z celkových 114 voličů v obci. S výstavbou větrného parku souhlasilo 51,75 procenta všech oprávněných osob.

Až skončí zákonná lhůta pro odvolání, bude obec jednat s investorem, který by tam chtěl větrný park stavět. ČTK to řekl starosta Pavel Leitkep (nestraník).

V Menharticích mělo být původně referendum kvůli větrníkům už v dubnu, ale zastupitelé ho dva dny před konáním zrušili. Starosta posun termínu zdůvodnil tím, že bylo ještě potřeba jednat se sousedními obcemi.

Obec Menhartice je přibližně čtyři kilometry od města Jemnice. O stavbu až pěti větrných elektráren tam má zájem firma Redwood Capital, pro obec by to mělo znamenat finanční přínos.

Kvůli záměrům na budování větrných elektráren byla na Vysočině se sněmovními volbami referenda také v Polné, Věžničce, Nových Dvorech, Stonařově a Černovicích. Na Vysočině je teď sedm větrných elektráren, poslední byly postavené v roce 2009.

Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Volební místnost Foto: Ludek Wikimedia Commons V Nových Dvorech na Žďársku rozhodne asi o platném výsledku referenda soud Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Lidé v Mišovicích na Písecku v referendu schválili výstavbu větrníků Větrné elektrárny a ptáci Foto: Depositphotos Lidé v Peči na Jindřichohradecku v referendu odmítli větrné elektrárny

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 79

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 47

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 8

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 20

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 7

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 50

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 94
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist