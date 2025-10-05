U Menhartic na Třebíčsku může být větrný park, v referendu bylo pro 65 procent hlasů
Až skončí zákonná lhůta pro odvolání, bude obec jednat s investorem, který by tam chtěl větrný park stavět. ČTK to řekl starosta Pavel Leitkep (nestraník).
V Menharticích mělo být původně referendum kvůli větrníkům už v dubnu, ale zastupitelé ho dva dny před konáním zrušili. Starosta posun termínu zdůvodnil tím, že bylo ještě potřeba jednat se sousedními obcemi.
Obec Menhartice je přibližně čtyři kilometry od města Jemnice. O stavbu až pěti větrných elektráren tam má zájem firma Redwood Capital, pro obec by to mělo znamenat finanční přínos.
Kvůli záměrům na budování větrných elektráren byla na Vysočině se sněmovními volbami referenda také v Polné, Věžničce, Nových Dvorech, Stonařově a Černovicích. Na Vysočině je teď sedm větrných elektráren, poslední byly postavené v roce 2009.
Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
