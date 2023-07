U Palerma vyhořel kostel a doutná i skládka, ve městě se hromadí odpadky

Požáry u Palerma jsou nyní méně závažné než v předchozích dnech, píše agentura DPA s odkazem na italské hasiče. Dál ale hoří místní skládka, což znemožňuje svoz odpadu ze sicilské metropole a znepříjemňuje život obyvatelům, kteří se vypořádávají s následky požárů. Oheň zcela zničil i klášter s kostelem Santa Maria di Gesù nedaleko Palerma, uvedl server italského deníku La Repubblica.

V Palermu plameny vystřídal vztek a otázky, kdo je za způsobené škody zodpovědný, píše reportér francouzského deníku Le Monde na Sicílii. Nad obrovskou městskou skládkou stoupá hustý dým. Předměstí Palerma se dusí silným jedovatým zápachem páleného plastu. Ještě ve čtvrtek byl mírný zápach i v centru města, odkud navzdory požárům nezmizeli turisté. Na chudé předměstí Borgo Nuovo si lidé přicházejí pro osobní věci, ale do příbytků zasažených ohněm se zatím bojí vrátit a dávají přednost náhradnímu bydlení v hotelech, popisuje dění u Palerma Le Monde.

