U Věžničky na Jihlavsku může stát větrník, pro bylo v referendu 59 procent hlasů
5.10.2025 22:32 | VĚŽNIČKA (ČTK)
Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.
Obyvatelé obce Jamné na Jihlavsku před rokem stavbu větrníku, který by patřil obci, v místním referendu převahou hlasů odmítli.
Kvůli větrným elektrárnám se v termínu sněmovních voleb konala na Vysočině referenda také v Polné, Nových Dvorech, Stonařově, Menharticích a Černovicích. Na území kraje bylo zatím postavených sedm větrných elektráren, poslední v roce 2009.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
VS
Vilda Smakal6.10.2025 10:04
Tam jde spíš o to, když už bylo referendum pozitivní a elektrárnu tam chtějí, tak co to obci nebo spíše samotným občanům přinese !Odpovědět