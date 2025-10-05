https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-veznicky-na-jihlavsku-muze-stat-vetrnik-pro-bylo-v-referendu-59-procent-hlasu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
U Věžničky na Jihlavsku může stát větrník, pro bylo v referendu 59 procent hlasů

5.10.2025 22:32 | VĚŽNIČKA (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé Věžničky u Polné na Jihlavsku souhlasí se stavbou větrné elektrárny, pokud bude ve vlastnictví Energetického společenství Jamensko, jehož je Věžnička zakládajícím členem. V místním referendu záměr podpořilo 54 lidí, tedy 59 procent z celkových 91, jimž byly vydané hlasovací lístky. Proti záměru bylo 35 voličů, což bylo 38 procent. Dva hlasy byly neplatné. Výsledek referenda je pro vedení obce závazný. Vyplývá to ze zápisu na webu obce.
 
Ve Věžničce se referenda mohlo zúčastnit 104 voličů, hlasovací lístky si vzalo 87,5 procenta. S výstavbou větrné elektrárny souhlasilo 52 procent oprávněných osob.

Referendum je podle zákona platné, když se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných osob. Výsledek je pro zastupitele závazný, pokud pro něj byla nadpoloviční většina hlasujících a minimálně 25 procent oprávněných voličů.

Obyvatelé obce Jamné na Jihlavsku před rokem stavbu větrníku, který by patřil obci, v místním referendu převahou hlasů odmítli.

Kvůli větrným elektrárnám se v termínu sněmovních voleb konala na Vysočině referenda také v Polné, Nových Dvorech, Stonařově, Menharticích a Černovicích. Na území kraje bylo zatím postavených sedm větrných elektráren, poslední v roce 2009.

VS

Vilda Smakal

6.10.2025 10:04
Tam jde spíš o to, když už bylo referendum pozitivní a elektrárnu tam chtějí, tak co to obci nebo spíše samotným občanům přinese !
