Účast na klimatické konferenci COP30 zatím potvrdila jen čtvrtina zemí

25.8.2025 02:20 (ČTK)
Foto | dadophotos / Depositphotos
Pouze čtvrtina zemí zatím potvrdila svou účast na klimatické konferenci OSN COP30, která se letos koná v Brazílii. Podle médií to řekl brazilský diplomat André Corrêa do Lago, který má konferenci předsedat. Přiznal, že za to mohou vysoké náklady na ubytování ve městě Belém, kde se má konference konat. Brazílie odmítla požadavek OSN, aby některým nejchudším státům na ubytování finančně přispěla.
 
Konference COP30 se má konat od 10. do 21. listopadu. Brazilská vláda zvolila jako místo konání zhruba dvoumilionové město kvůli důrazu na ochranu amazonského pralesu, o které současná vláda tvrdí, že je její prioritou.

Zhruba tři měsíce před začátkem konference však účast potvrdilo jen 47 zemí z více než 190 států, které podepsaly rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu. Corrêa do Lago v rozhovorech s novináři přiznal, že účast ovlivňují vysoké náklady na ubytování během konference.

Brazílie v posledních týdnech čelila výzvám, aby změnila místo konání konference, což odmítla. OSN apelovala na organizátory, aby finančně podpořili pobyt delegací z chudších zemí. To brazilští zástupci rovněž odmítli.

"Brazilská vláda má s pořádáním konference COP velké náklady, a tak není schopna poskytnout dotace delegacím z dalších zemí," uvedla tajemnice kanceláře brazilského prezidenta Miriam Belchiorová. Brazílie však již dříve slíbila, že přijme opatření, aby se v Belému zvýšila nabídka ubytování, což by mohlo vést k poklesu nabízených cen. Jedno z řešeních je zakotvení a využití výletních lodí.

Několik zemí a politických zástupců již ohlásilo, že na konferenci COP30 letos nepojedou. Mezi nimi je i rakouský prezident Alexander van der Bellen. Jeho kancelář to odůvodnila vysokými náklady na logistiku cesty do Brazílie.

