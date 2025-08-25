Účast na klimatické konferenci COP30 zatím potvrdila jen čtvrtina zemí
Zhruba tři měsíce před začátkem konference však účast potvrdilo jen 47 zemí z více než 190 států, které podepsaly rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu. Corrêa do Lago v rozhovorech s novináři přiznal, že účast ovlivňují vysoké náklady na ubytování během konference.
Brazílie v posledních týdnech čelila výzvám, aby změnila místo konání konference, což odmítla. OSN apelovala na organizátory, aby finančně podpořili pobyt delegací z chudších zemí. To brazilští zástupci rovněž odmítli.
"Brazilská vláda má s pořádáním konference COP velké náklady, a tak není schopna poskytnout dotace delegacím z dalších zemí," uvedla tajemnice kanceláře brazilského prezidenta Miriam Belchiorová. Brazílie však již dříve slíbila, že přijme opatření, aby se v Belému zvýšila nabídka ubytování, což by mohlo vést k poklesu nabízených cen. Jedno z řešeních je zakotvení a využití výletních lodí.
Několik zemí a politických zástupců již ohlásilo, že na konferenci COP30 letos nepojedou. Mezi nimi je i rakouský prezident Alexander van der Bellen. Jeho kancelář to odůvodnila vysokými náklady na logistiku cesty do Brazílie.
