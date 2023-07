Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Olos88 / Olos88 / Wikimeda Commons

Úhyn ryb v řece Odře mohl podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobit nedostatek kyslíku v řece. Pro přesné určení příčiny inspekce odebírá vzorky vody i uhynulých ryb. Výsledky by mohly být pravděpodobně ve čtvrtek. ČTK to řekl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Kolik ryb v řece uhynulo, zatím nedokáže odhadnout. Na výsledky rozborů čeká také bohumínská radnice. Její mluvčí Jana Končítková ČTK řekla, že úhyn ryb může souviset s poklesem a následným stoupáním hladiny řeky. V kraji panovalo ještě o víkendu teplé počasí, v pondělí odpoledne se regionem přehnaly bouřky s krupobitím.

"Jedná se o ojedinělý úhyn ryb. Příčina je zatím neznámá, respektive máme podezření na nedostatek kyslíku. Teď odebíráme vzorky a po vyhodnocení těch vzorků jsme teprve schopni říct, jaká je přesná příčina," uvedl Ovečka. Úhyn ryb podle něj oznámila polská strana. Mluvčí inspekce na dotaz ČTK, kolik ryb v řece mohlo odhadem uhynout, zatím nedokázal odpovědět. Část mrtvých ryb podle něj odplavala do Polska. Poláci z Odry dosud vylovili okolo 200 kilogramů uhynulých ryb, uvedl slezský vojvoda (v Česku hejtman) Jaroslaw Wieczorek podle listu Gazeta Wyborcza.

Městský úřad byl podle Končítkové o situaci informován inspekcí životního prostředí a Povodím Odry. "Po trase se odebírají vzorky a my čekáme na výsledky rozborů. Nicméně se (inspekce a povodí) domnívají, že to souvisí s poklesem a následným stoupáním hladiny, nepředpokládají, že by šlo o nějakou otravu," uvedla Končítková. Jde podle ní ale zatím jen o předběžné vyhodnocení situace.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová ČTK okolo 15:15 řekla, že Povodí Odry požádalo hasiče o položení norné stěny ve Starém Bohumíně. Před 16:30 už hasiči na místě nornou stěnu budovali. Po řece se rovněž plaví několik člunů, do nichž se sbírají mrtvé ryby. Obdobně se pracuje i na polské straně.

O tom, že v řece Odře na české straně hynou ryby, informovala dnes polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) poté uvedl, že ryby hynou na soutoku řek Odry a Olše ve Slezsku, rozsah a příčina úhynu zatím podle něj není známá. Státní podnik Povodí Odry vypouští vodu z přehrady Šance a částečně také z nádrže Morávka. Účelem je naředit vodu v řece Odře v Bohumíně na Karvinsku na hranicích s Polskem, kde v noci uhynuly ryby. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Případem se zabývá i policie. "Policie ČR přijala oznámení o úhynu ryb v řece Odře a okolnostmi úhynu se nyní zabýváme," řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Loni ve druhé polovině července uhynuly ryby v řece Dyji. Rybáři a hasiči tehdy zlikvidovali asi 42 tun uhynulých ryb na jezu v Bulharech a v Břeclavi. Podle závěrů Biologického centra Akademie věd ČR mohly za úhyn ryb znečištěné povrchové vody a vyčerpání kyslíku. Šlo o největší úhyn ryb za poslední roky. V Bečvě v září 2020 uhynulo 40 tun ryb kvůli úniku kyanidu, v rybníku Nesyt v srpnu 2018 kvůli nedostatku kyslíku uhynulo 100 tun ryb.

