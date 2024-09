Úhyn stovek ryb u Dačic na Moravské Dyji způsobila splašková voda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Úhyn stovek ryb u Dačic na Moravské Dyji na Jindřichohradecku způsobila splašková voda. Havárie se stala před dvěma týdny. Zatím není jisté, zda někdo splašky do řeky vypustil úmyslně nebo šlo o nedbalost. ČTK to řekl Lukáš Skořepa z odboru životního prostředí dačického městského úřadu. Výsledek příčin havárie vychází z analýzy odebrané vody."Pokud by se jednalo úmyslný čin, následovalo by trestní oznámení. Kdyby se jednalo o neúmyslné vypuštění splaškových vod do řeky, řešili bychom to jako přestupek uložením pokuty," řekl Skořepa. Dodal, že zařím není jasné, jak se závadné látky do Moravské Dyje dostaly.

Ryby uhynuly především na dvou až třech kilometrech řeky. Zasažený byl úsek Moravské Dyje od obce Hradišťko po proudu. V řece nejvíc žijí plotice, cejni, candáti, štiky a někde i kapři.

Největší dosavadní havárie na řece v České republice se stala před čtyřmi lety na Bečvě, kdy tam v září 2020 uhynulo přes 39 tun ryb. Havárii podle rozhodnutí vsetínského okresního soudu způsobila rožnovská společnost Energoaqua. Trest ale firmě neuložil. Jelikož se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního viníka otravy, není za ni právnická osoba trestně odpovědná.

reklama