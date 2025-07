Úhynům ryb v Dyji má zabránit soubor opatření, která navrhne pracovní skupina

Zdroj | Povodí Moravy Sinicový květ v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny 29. 6. 2025.

Úhynům ryb v Dyji v důsledku nedostatku kyslíku má zabránit soubor opatření, která navrhne pracovní skupina obsahující tři expertní panely. Na jejím vzniku se dohodli ministři Marek Výborný a Petr Hladík (oba KDU-ČSL) se zástupci Povodí Moravy, České inspekce životního prostředí, starostů či rybářů. První panel se zaměří na opatření v řece, druhý na vyčištění odpadních vod od fosforu a třetí na revitalizační projekty pod i nad vodní nádrží Nové Mlýny.Smyslem setkání bylo podle Výborného popsat časovou osu událostí od konce června, kdy v Dyji u Bulhar na Břeclavsku uhynulo kolem 30 tun ryb, a také najít řešení, aby se situace neopakovala.

"Bohužel jsme trochu v zajetí klimatické změny, kdy teplota roste. K tomu se přidává chování nás všech občanů a toho, co do vody vypouštíme. Do Nových Mlýnů se ročně dostane 160 tun fosforu, přehrada kvete a právě velké množství sinic je příčinou katastrof," uvedl Výborný.

Ryby uhynuly kvůli nedostatku kyslíku, který způsobil nadměrný výskyt sinic. "Jejich přemnožení podporuje kombinace vysokých teplot, nízkého průtoku vody a zvýšeného množství živin, které pocházejí z nedostatečně vyčištěných odpadních vod. Podmínky úzce souvisejí s dopadem klimatické změny. Rozklad odumřelých tun sinic spotřebovává další kyslík, navíc se do vody uvolňuje velké množství jedovatých toxinů. V případě takového nepříznivého souběhu okolností nelze podobným úhynům ryb zabránit, a to ani pomocí zásahů do řízení vodních nádrží," řekl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Situaci by měl zlepšit soubor opatření, který vzejde z jednaní pracovní skupiny. První panel složený z odborníků, například z Mendelovy univerzity nebo Výzkumného ústavu vodohospodářského, navrhne krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá opatření. Shrne i to, co se dosud pro zlepšení událo, jako například instalace modernějších oxymetrů. "Výstupy chci mít do 15. září. Druhý panel zaštítí ministerstvo zemědělství a zaměří se na čištění odpadních vod, a na to, jak jej zlepšit," řekl Výborný.

Poslední část směřuje k dlouhodobějším revitalizačním opatřením, jež povedou k navrácení řeky do přírodního charakteru. Panel bude mít na starost ministerstvo životního prostředí, aktivně se zapojí také Agentura ochrany přírody a krajiny.

Z jednání dále vzešlo, že náklady na likvidaci uhynulých ryb uhradí Jihomoravský kraj. K opětovnému zarybnění řeky pod nádrží přispěje dotace ministerstva zemědělství, které má pro tyto účely vyhrazené 750 000 korun ročně.

Úhyny ryb, které se v řece opakují, trápí také místní. Petici s názvem Zachraňme řeku Dyji dosud podepsalo přes 2500 lidí. Signatáři požadují kromě jiného obnovu ekologického průtoku nebo otevřený přístup k informacím. Výborný uvedl, že je připraven hovořit se zástupci občanů a těmi, kteří za peticí stojí.

Přes 40 tun ryb vylovili rybáři z Dyje také před třemi lety. Povodí Moravy od té doby přijalo několik opatření. Na nádrži je proti jiným lokalitám četnější monitoring, z vodní nádrže vodohospodáři zlepšují průtok v Dyji, a to v množství maximálně možném pro dlouhodobější udržení v letních a podzimních měsících.

