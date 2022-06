Ukrajina začne prodávat elektřinu Slovensku a Maďarsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Elektrické vedení

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ukrajina by měla tento měsíc začít prodávat elektřinu na Slovensko a do Maďarska, což by mohlo zvýšit příjmy ukrajinských výrobců elektřiny. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Reuters. Nyní Ukrajina prodává omezené množství elektřiny do Polska a Moldavska. Ukrajinský energetický sektor se potýká s nedostatkem hotovosti, protože spotřeba elektřiny v zemi po ruské invazi klesla a někteří spotřebitelé neplatí účty. Evropská unie se snaží vypořádat se sníženými dodávkami plynu z Ruska. Moskva Ukrajinu napadla 24. února.

Evropská unie a Ukrajina propojily své elektrické sítě 16. března v reakci na ruskou invazi. To Ukrajině umožňuje přijímat energii z Evropy v případě nouze, pokud by vojenské útoky způsobily výpadky.

Nouzové propojení, původně plánované na rok 2023, nezahrnovalo komerční obchodování s elektřinou. Evropské sdružení provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) ale 7. června potvrdilo, že Ukrajina může začít elektřinu Evropě prodávat, pokud budou splněny určité technické podmínky.

Jednání o těchto technických aspektech postupují rychle a obchodování by mělo začít tento měsíc, uvedly obeznámené zdroje. Sdružení ENTSO-E se odmítlo k věci vyjádřit.

"Vývoz elektřiny z Ukrajiny do zbytku Evropy byl v zásadě povolen. Zpočátku půjde o omezené množství, o objemech se rozhodne v příštích dnech a aukce na kapacitu na spojích se Slovenskem a Maďarskem budou vyhlášeny velmi brzy," uvedl ve středu Volodymyr Kudryckyj, šéf provozovatele ukrajinské rozvodné sítě Ukrenergo.

"Objemy vývozu se budou postupně zvyšovat na úroveň, která Ukrajině umožní vydělat miliardy eur ročně. Hovoříme o částkách, které jsou srovnatelné s výnosy z tranzitu plynu přes Ukrajinu," dodal.

Výpadek příjmů ukrajinských výrobců elektřiny se odhaduje na 250 milionů eur (6,2 miliardy Kč) měsíčně. Jeho nahrazení zajistí, že ukrajinská soustava bude moci fungovat dál, uvedl Artur Lorkowski, ředitel sekretariátu Energetického společenství. Tento orgán zřídila EU a její členské země za účelem rozšiřování energetické politiky bloku na budoucí členy.

V dohledu je také další cesta pro ukrajinskou elektřinu na unijní trhy, napsala agentura Reuters. Spojení mezi polským Rzeszówem a ukrajinskou jadernou elektrárnou Chmelnyckyj má být otevřeno do konce roku 2022. Umožní odesílat přibližně 1000 megawattů denně.

reklama