Unijní instituce se dohodly na principech fondu pro odklon od ruských energií

Miroslav Vinkler 14.12.2022 12:53

Šílenství v Bruselu , jinak REPowerEU nazvat nelze. Hrají si na svatoušky , ideologie na první místě , ať to stojí , co to stojí.

Rus musí být zničen, Carthāgō dēlenda est !



Zde bych chtěl připomenout známá fakta z II. světové války.



Americké firmy čile kšeftovaly s nacistickými , vč. IG Farben výrobce Cyklónu B , Švédsko (neutrální) čile exportovalo železnou rudu do Říše a švýcarské banky se mohly přetrhnout , aby ukryly nacistické zlato získané vyvražděním Židů.

Kdo z nich byl po válce postaven před soud ?



Navíc lze doložit, že EU na embargu ruských fosilních paliv prodělává podstatně více , než vydělá RF.



EU = spolek bláznů .

