Úřad znovu vrátil k doplnění dokumentaci EIA pro rozšíření skládky u Nasavrk

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pardubický krajský úřad podruhé vrátil k doplnění dokumentaci, která je podkladem pro posouzení vlivu rozšíření skládky komunálního odpadu u Nasavrk na Chrudimsku na životní prostředí (EIA). Žádá upřesnění některých opatření při provozu úložiště či vyjasnění náhrady za zábor lesních pozemků, zjistila ČTK z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která skládku provozuje, před časem dokumentaci přepracovala, plánuje prodloužení životnosti skládky o 12 až 16 let, což je méně než původně uvažovaných až 21 let.Úřad uvedl, že firma má dopracovat a blíže specifikovat technické řešení přeložky potoka v blízkosti úložiště, mimo jiné s ohledem na možné povodňové stavy. V dokumentaci má detailněji upřesnit jednotlivé pozemky určené při navržených kompenzačních opatřeních k převodu na lesní plochy. V doplněné dokumentaci se zábor lesních pozemků snížil z původně navrhovaných 6,1 hektaru na 3,7 hektaru. Nutnost záboru v druhé etapě se bude před jejím zahájením znovu posuzovat. Firma také plánovala jako kompenzaci založení nových lesních pozemků, z nichž některé jsou již obsaženy v návrhu územního plánu. Jejich plocha by měla být alespoň dvojnásobná ve srovnání se záborem.

Mezi požadavky je rovněž rozpracování dalších účinných technických a organizačních opatření zabraňujících tomu, aby při vykládce a zapracování do skládky ulétaly zejména plastové odpady. U Nasavrk se má v budoucnu ukládat i nespalitelný podíl odpadů z připravované spalovny u Opatovic. V dokumentaci úřad vyžaduje, aby firma specifikovala nakládání s tímto odpadem a navrhla účinná opatření ke snížení prašnosti při skládkování.

Kapacita úložiště se má zvýšit ze současných 1 050 730 krychlových metrů na 1 785 000 krychlových metrů. Rozšíření skládky a prodloužení její životnosti vyvolávalo v minulosti odpor některých obyvatel a občanských sdružení. Současné integrované povolení na skládku bude platné ještě téměř šest let. Úložiště zasáhne i do katastru sousední obce Ctětín, kde se bude muset změnit územní plán. Letos v lednu obyvatelé Ctětína v referendu rozšíření skládky podpořili, obci by to přineslo peníze z poplatků za uložení odpadů.

Proti rozšiřování skládky se stavěla již v letech 2010 a 2011 tři občanská sdružení, pod protestní peticí shromáždila přes 1100 podpisů. Krajský úřad v Pardubicích jim napoprvé vyhověl, podruhé však jejich námitky zamítl. Kritikům vadilo, že po rozšíření skládka naruší krajinný ráz. Obávali se i častějšího odlétávání odpadků, vyšší prašnosti a zápachu a úniku kontaminovaných odpadních vod do okolí. Tehdy se uvádělo, že skládka by měla ukončit provoz v roce 2020.

Skládka byla založena v 70. letech minulého století. Nasavrky ji provozovaly od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založily společný podnik. V roce 2015 radnice svůj čtyřicetiprocentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. Nasavrky letos očekávají z poplatků za uložení odpadů kolem 12 milionů korun.

reklama