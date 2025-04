Bavorsko odveze zpět ilegální odpad z českých skládek, potvrdila zemská vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mayabuns / Shutterstock.com Dálnice v Německu

Bavorsko odveze zpět odpad ilegálně uskladněný v České republice a v případě nutnosti uhradí i související náklady. Potvrdilo to dnes podle bavorské televize BR24 bavorské ministerstvo životního prostředí na jednání poslanců zemského sněmu o tomto tématu.Bavorská firma Roth International, která se mezitím ocitla v insolvenci, přivezla do Jiříkova na Bruntálsku a Brna-Horních Heršpic tuny nelegálního odpadu. Český ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) už na konci března oznámil, že odvoz přibližně 500 tun odpadu z obou lokalit do deseti týdnů mu v telefonickém rozhovoru potvrdil jeho bavorský protějšek Thorsten Glauber.

Bavorské ministerstvo dnes uvedlo, že odveze zpět veškerý odpad. Vzhledem k insolvenci bavorské firmy ale stále není ale jasné, zda budou náklady nakonec zaplaceny z veřejných prostředků, připustil zástupce ministerstva ve výboru pro životní prostředí bavorského zemského sněmu.

Zástupce bavorského ministerstva životního prostředí podle BR24 pochválil "vynikající" spolupráci mezi bavorskými a českými úřady. Podle něj takovým činům nelze vždy zabránit.

Vláda Horní Falce už dříve uložila dotčené bavorské firmě povinnost odpad z České republiky odvézt zpět a řádně jej zlikvidovat.

Firma Roth International vinu odmítá. Odpad totiž na místo přepravila prostřednictvím české společnosti Piroplastik, která podle bavorské společnosti odpad odvezla na místa, která k nakládání s odpady patrně neměla dostatečná povolení.

Na nelegální odpad se přišlo v lednu. Šlo o umělé hmoty, kovy, elektrošrot, baterie a dokonce součásti vyřazených letadel či už nefunkční vrtule větrných elektráren.

Zástupci opozice a vládních stran se v bavorském výboru shodli na potřebě zpřísnění kontrol lukrativního obchodu s odpady.

